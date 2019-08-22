Корольова у вельоні та під Винника повторила весілля зі своїм "сладусиком"

Співачка Наташа Корольова та стриптизер Тарзан, який за паспортом зветься Сергій Глушко, відзначили 16-ту річницю свого одруження.

Вони вирішили не відставати від тренду поновлення шлюбних обітниць та влаштували друге весілля. 46-річна Наташа навіть вельон наділа.

16-років тому Наташа Корольова вийшла за Тарзана

Гулянку пара влаштувала на своєму "городі" та відривалася під хіт Олега Винника "Здравствуй, невеста".

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Наташа Королева (@koroleva__star) 21 Сер 2019 р. о 3:22 PDT

"Що би там не казали, що би там не вигадували! Ми з тобою, мій Сладусик, кайфуємо, сексуємо, пустуємо і запалюємо, а найголовніше, кохаємо одне одного з кожним роком дедалі сильніше!", - привітала Наташа коханого.

Співачка привітала коханого архівними фото

Як відомо, Тарзанові в наступному році виповниться 50, але він і досі жваво роздягається на сцені та валяє по ній хтивих жіночок. Але свою Наташу поважає і ніколи не зраджує. У подружжя є 17-річний син Архип.

Нагадаємо, нещодавно Корольова, яка колись була "русалкою" "дельфіна" Ігоря Ніколаєва, голяка показала стійку на руках.