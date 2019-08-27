Різатдінова про Онищенка: Я вдячна йому за наш час і за сина. ОНОВЛЕНО

Гімнастка Ганна Різатдінова пожалілася на те, що останнім часом преса пов’язує її лише з мільярдером Олександром Онищенком, з яким вона розлучилася.

Про це Аня сказала в ефірі телешоу "Танці з зірками", в якому феєрично дебютувала 25-го серпня.

За словами спортсменки, життя з ексом нагадувало "золоту клітку".

Різатдінова вперше розказала правду про життя з Онищенком

"Мені образливо, що преса пов'язує мене з мільярдером Онищенком. Я всього досягла сама. Я вважаю, недоречним пов'язувати. Олександр – батько моєї дитини. Ми не разом. Людина мене закрила. Я не готова сидіти вдома, прасувати, готувати", - заявила 26-річна Різатдінова.

Зі сльозами на очах Різатдінова зізналася, що їй зараз дуже важко, і попросила підтримки глядачів

Також Ганна зауважила, що саме проект "Танці з зірками" став для неї новим етапом і чистим аркушем.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП РІЗАТДІНОВОЇ:

Але пізніше у коментарі "Стране" і Різатдінова, і Онищенко розповіли докладніше про свої стосунки та причину їх розірвання.

"Я дякую долі за кожну хвилину свого життя, за кожну людину, за всі випробування і радості. Кожна, без винятку, історія кохання унікальна і прекрасна по-своєму. Я вдячна Олександру за наш час і за наш подарунок долі - Ромочку", - зазначила Аня.



Також гімнастка прокоментувала свої слова щодо "клітки".



"Я дійсно не люблю прати і прибирати, але до Олександра це не має стосунку. Я хочу займатися тими справами, які будуть змінювати наш світ на краще. У нашого спільного життя було багато прекрасних, пам'ятних і зворушливих моментів, за які я дуже йому вдячна і зберігаю в пам'яті. Олександр - чудовий і дуже відповідальний батько. Найголовніше - завжди залишатися людьми, адже діти - це найбільш крихке і дороге, що є в нашому житті ", - підсумувала вона.

Онищенко - чудовий і відповідальний батько, каже Різатдінова

Онищенко ж поділився своїм баченням.

"Так, ми не разом вже понад рік. І взагалі складно когось закрити, якщо ти один в будинку. Закривати просто нема кого. Ганна давно займається своїми справами, проводить майстер-класи по всьому світу, бере участь в різних шоу. У мене ж свої справи. Я живу в іншому місці, в маленькому селі в Іспанії. І весь минулий рік я займався підготовкою кваліфікації в Олімпіаді ", - зізнався Онищенко.

"Коли у нас почалися стосунки, я був успішним українським бізнесменом, і нічого не віщувало біди. Проте незабаром стався конфлікт із президентом, швидка еміграція і цілий шлейф проблем. З мене зробили ворога народу. У Анни своє життя, своя доля, своя кар'єра, на яку накладалася тінь моєї в мотлох зіпсованої репутації. Я вирішив відійти вбік, щоби мої проблеми не відображалися на її кар'єрі. Але ніхто в клітку нікого не саджав. Це не мій стиль. Я люблю свободу, як щодо себе, так і щодо жінки ".

Нагадаємо, у листопаді 2017-го року Різатдінова народила сина Романа від Олександра Онищенка. У лютому 2018-го Аня показала вперше спільне фото з чоловіком і тоді ж уперше розказала про шлюб із ним.

Фото з Instagram та прес-служби "1+1"