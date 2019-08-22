Різатдінова особисто підтвердила розставання з Онищенком

Про те, що гімнастка Ганна Різатдінова вже не разом із депутатом-утікачем Олександром Онищенком, стало відомо ще на початку червня.

Але сама спортсменка підтвердила це лише зараз у коментарі JetSetter.ua.

"Так, ми з Олександром вже не разом. Я зараз живу в Києві та беру участь у проекті "Танці з зірками". Це абсолютно новий етап в моєму житті, якому я дуже рада. Ще в минулому році я багато подорожувала, виступала з майстер-класами в різних країнах, а зараз мені дуже хочеться бути побільше в Києві й реалізувати себе в інших напрямках", - заявила Різатдінова.

26-річна Різатдінова почала новий етап свого життя

Реклама:

Аня також зауважила, що підготовка до "Танців" займає велику кількість її часу, але це того варте.

Аня зі своїм партнером по "Танцях"

"Ще одна сфера в моєму житті, якій я з задоволенням присвячую час зараз, - мій син Рома. Він ще дуже маленький, але вже розуміє, що мама займається чимось відповідальним і важливим, по-своєму намагається підтримувати мене своєю посмішкою", - додала Аня.

У листопаді синочку Ані виповниться 2 роки

"Люблю спостерігати, як він розвивається, повзає, сідає, робить перші кроки. Це найпрекрасніші моменти. Мені подобається моє життя і те, як воно останнім часом змінилося. Я займаюся улюбленою справою, проводжу час з коханими людьми. Далі буде", - підсумувала гімнастка.

Нагадаємо, у листопаді 2017-го року Різатдінова народила сина Романа від Олександра Онищенка. Лише в лютому 2018-го Аня показала вперше спільне фото з чоловіком і тоді ж уперше розказала про шлюб із ним.

Фото прес-служби "1+1" та з сайту JetSetter.ua