Різатдінова особисто підтвердила розставання з Онищенком

Про те, що гімнастка Ганна Різатдінова вже не разом із депутатом-утікачем Олександром Онищенком, стало відомо ще на початку червня.

Але сама спортсменка підтвердила це лише зараз у коментарі JetSetter.ua.

"Так, ми з Олександром вже не разом. Я зараз живу в Києві та беру участь у проекті "Танці з зірками". Це абсолютно новий етап в моєму житті, якому я дуже рада. Ще в минулому році я багато подорожувала, виступала з майстер-класами в різних країнах, а зараз мені дуже хочеться бути побільше в Києві й реалізувати себе в інших напрямках", - заявила Різатдінова.

26-річна Різатдінова почала новий етап свого життя

Аня також зауважила, що підготовка до "Танців" займає велику кількість її часу, але це того варте.

Аня зі своїм партнером по "Танцях"

"Ще одна сфера в моєму житті, якій я з задоволенням присвячую час зараз, - мій син Рома. Він ще дуже маленький, але вже розуміє, що мама займається чимось відповідальним і важливим, по-своєму намагається підтримувати мене своєю посмішкою", - додала Аня.

У листопаді синочку Ані виповниться 2 роки

"Люблю спостерігати, як він розвивається, повзає, сідає, робить перші кроки. Це найпрекрасніші моменти. Мені подобається моє життя і те, як воно останнім часом змінилося. Я займаюся улюбленою справою, проводжу час з коханими людьми. Далі буде", - підсумувала гімнастка.

Нагадаємо, у листопаді 2017-го року Різатдінова народила сина Романа від Олександра Онищенка. Лише в лютому 2018-го Аня показала вперше спільне фото з чоловіком і тоді ж уперше розказала про шлюб із ним.

Фото прес-служби "1+1" та з сайту JetSetter.ua