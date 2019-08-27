"Як у перший раз": Зібров повторив весілля з дружиною-ювіляркою. ВІДЕО

Співак Павло Зібров обіцяв удруге повести до вівтаря свою дружину Марину на її 60-ліття - і дотримав слова. Торжество відбулося ще й на срібне весілля пари, і все було "як у перший раз".

Враженнями, фото та відео молодята поділилися в мережі. До слова, на свято, за приблизними підрахунками, Зіброви витратили 150 тисяч гривень.

Переглянути цей допис в Instagram ЩАСЛИВІ РАЗОМ ❤️ #25 Допис, поширений Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 25 Сер 2019 р. о 7:40 PDT

"Цей день ми провели начебто у казці! Все було як в перший раз! Перший танець, перший поцілунок, вперше ми обмінялися каблучками та почули завітне "Так"!, - оголосив Зібров у Instagram.

Церемонію провела донька Павла та Марини Діана.

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"Діаночко, скажи, а в мене є варіанти? Так, я з великим задоволенням кажу: я хочу далі з тобою (Марино) жити до 130 років", - гуморив артист коло вівтаря.

62-річний Павло та 60-річна Марина Зіброви повторили своє весілля

Як розказав програмі "Ранок з Україною" один із гостей, співак Віталій Білоножко, на весіллі був дрес-код. Марина попросила не приходити в одязі темних тонів. Сукню нареченої вона теж обирала вкрай прискіпливо, тим більше, що надягла її уперше в житті.

"У мами було три сукні, які: "Це точно моя сукня", а потім їхала назад до магазину", – розказала Діана.

"25 років тому у нас не було весілля. У нас був день народження Марини, ювілей, і ніхто нічого не знав. Ми прийшли в гості, де після другого тосту, коли привітали Маринку, сказали, що ми побралися. І Не було в нас білої сукні з фатою", - поділився Зібров.

Весільним подарунком від чоловіка для Марини стало нове авто, а ще діаманти, які помогла вибрати дочка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 26 Сер 2019 р. о 8:22 PDT

А ще подружжя дало кілька порад для міцності шлюбу.



"Багато хто запитує, який секрет довгого союзу? По-перше - треба любити. Справжня любов не минає з часом, а стає тільки міцнішою та усвідомленою! А найкращий спосіб продовжити любов - це насолоджуватися кожною спільно проведеної хвилиною. І про що не шкодувати!", - написав Зібров у Instagram.

"Довіра. Кохання і довіра. І з гумором треба відноситися. Не лазити в телефонах, Фейсбуках, Інстаграмах. Треба довіряти і все буде добре!" – наголосили молодята.

Дмитро Гордон із дуже вагітною дружиною Олесею Бацман теж вітали молодят

Нагадаємо, торік у Зіброва "відкрилося друге дихання" в інтимному плані, й вони з дружиною сходили до секс-шопу.

Фото прес-служби та з Instagram Зіброва