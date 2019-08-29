Лорак уперше вийшла в люди зі своїм новим бойфрендом. ВІДЕО

Четвер, 29 серпня 2019, 18:08

Співачка Ані Лорак нарешті показалася на людях зі своїм молодим бойфрендом Єгором Глєбом.

Парочку разом бачили на конкурсі "Нова хвиля" в Сочі та зняли на відео, яке оприлюднили в Instagram.

 
Свої стосунки з 26-річним саунд-продюсером 40-річна Лорак уже офіційно підтвердила 
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Красавица 😍 Ани Лорак и Егор Глеб на международном конкурсе «Новая волна 2019» в Сочи #новаяволна2019 #новаяволна #анилорак #шоудива

Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___) 25 Авг 2019 в 1:09 PDT

Нагадаємо, про новий роман Кароліни стало відомо ще на початку літа

Із батьком своєї єдиної дитини - Муратом Налчаджиоглу - співачка розійшлася у січні цього року. 

Також відомо, що Єгор Глєб є батьком дитини співачки Tayanna

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