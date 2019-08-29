Лорак уперше вийшла в люди зі своїм новим бойфрендом. ВІДЕО

Співачка Ані Лорак нарешті показалася на людях зі своїм молодим бойфрендом Єгором Глєбом.

Парочку разом бачили на конкурсі "Нова хвиля" в Сочі та зняли на відео, яке оприлюднили в Instagram.

Нагадаємо, про новий роман Кароліни стало відомо ще на початку літа.

Із батьком своєї єдиної дитини - Муратом Налчаджиоглу - співачка розійшлася у січні цього року.

Також відомо, що Єгор Глєб є батьком дитини співачки Tayanna.