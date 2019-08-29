Лорак уперше вийшла в люди зі своїм новим бойфрендом. ВІДЕО
29 серпня 2019, 18:08
Співачка Ані Лорак нарешті показалася на людях зі своїм молодим бойфрендом Єгором Глєбом.
Парочку разом бачили на конкурсі "Нова хвиля" в Сочі та зняли на відео, яке оприлюднили в Instagram.
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Красавица 😍 Ани Лорак и Егор Глеб на международном конкурсе «Новая волна 2019» в Сочи #новаяволна2019 #новаяволна #анилорак #шоудива
Нагадаємо, про новий роман Кароліни стало відомо ще на початку літа.
Із батьком своєї єдиної дитини - Муратом Налчаджиоглу - співачка розійшлася у січні цього року.
Також відомо, що Єгор Глєб є батьком дитини співачки Tayanna.
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