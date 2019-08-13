Лорак нарешті підтвердила, що в неї є кохана людина

Співачка Ані Лорак, якій закидають роман із молодшим від неї на 14 років саунд-продюсером Єгором Глєбом, нарешті підтвердила: кохана людина в її житті справді є.

Саме до неї вона тепер поспішає додому, не засиджуючись на вечірках.

У цьому Кароліна зізналася "МУЗ-ТВ".

Ані Лорак уперше заговорила про своє нове кохання

"Пам'ятаю, що треба швиденько бігти додому. Знаєте, зустрічати світанки треба вдома, з коханими людьми. Кохана людина завжди зі мною", - заявила артистка.

Нагадаємо, в мережі Лорак і Глєб уже ділилися спільними фото, але своїх стосунків не коментували. Як відомо, Єгор - це колишній співачки Tayanna, яка має від нього сина.

Ось із цим татуйованим молодиком артистка стрічає світанки

Як ми знаємо, нову любов уже знайшов і ексчоловік Кароліни, Мурат Налчаджиоглу. Вони офіційно розлучилися в тому після майже десяти років шлюбу.

В Кароліни є 8-річна донька Софія, а в її бойфренда - син від Тетяни Решетняк

Фото з Instagram Лорак