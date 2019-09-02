"Приберіть камеру": Зеленські привели сина у перший клас і не дали його знімати
2-го вересня президент Володимир Зеленський і перша леді стали батьками першокласника. Їхній молодший син Кирило пішов до школи.
Звісно ж, журналісти зібралися біля Новопечерської школи, де навчатиметься президентський син, але зняти хлопчика не вдалося.
Про це повідомляє кореспондент "Вести".
"Уберите камеру", - наказала Олена Зеленська та затулила її рукою.
А в Instagram першої леді з'явився зворушливий пост про сина-першачка.
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Сьогодні ранок для нашої сім’ї особливий. Букварик, зошити, олівці. Наче нічого не забули... Ой, яблуко! Наш син Кирилл тепер першокласник. Сьогодні він уперше сяде за парту, побачить свою першу вчительку й однокласників. У наступні 12 років він дізнається, що таке дружба і, мабуть, розчарування. А ще – бешкетуватуватиме, поїде в перші подорожі без батьків, загартовуватиме характер і ставатиме відповідальним. Кирилл не лише засвоюватиме шкільну програму, а й вчитиметься жити в країні змін. Наші діти – покоління майбутнього. Вони не знають, що таке радянські обмеження та безглузде завчання. Віримо, що вони полюблять школу і вчитимуться охоче. А потім оберуть професію за покликом серця і зроблять багато корисного для нашої країни. Ми хочемо пишатися нашими дітьми – і Сашею, і Кириллом. І знаємо, що школа закладе основи їхнього дорослого життя. І майбутнього України.
До слова, один рік навчання у Новопечерській школі коштує 13 тисяч доларів, пише "Новое время".
Дочка Зеленських, Олександра, також навчається у цій школі у 9-му класі.
Стоп-кадри з відео "Вести" та фото з Instagram