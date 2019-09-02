"Приберіть камеру": Зеленські привели сина у перший клас і не дали його знімати

2-го вересня президент Володимир Зеленський і перша леді стали батьками першокласника. Їхній молодший син Кирило пішов до школи.

Звісно ж, журналісти зібралися біля Новопечерської школи, де навчатиметься президентський син, але зняти хлопчика не вдалося.

Про це повідомляє кореспондент "Вести".

"Зачем вы моего сына снимаете?", - російською мовою обурився президент

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"Уберите камеру", - наказала Олена Зеленська та затулила її рукою.

Син президента тягне великий портфель до школи, а перша леді захищає його від камер

"Уберите камеру, зачем вы снимаете"

А в Instagram першої леді з'явився зворушливий пост про сина-першачка.

До слова, один рік навчання у Новопечерській школі коштує 13 тисяч доларів, пише "Новое время".

Дочка Зеленських, Олександра, також навчається у цій школі у 9-му класі.

Стоп-кадри з відео "Вести" та фото з Instagram