Із татом, мамою та братиком: принцеса Шарлотта вперше пішла до школи. ФОТО. ВІДЕО

4-річна британська принцеса Шарлотта Елізабет Діана вперше пішла до школи, тієї самої, де навчається її старший брат принц Джордж.

Відвели малих батьки, принц Вільям та Кейт Міддлтон. Зворушливими фото та відео цього моменту палац поділився в соцмережах.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 5 Вер 2019 р. о 1:15 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 5 Вер 2019 р. о 1:19 PDT

Як відомо, для своїх нащадків Кейт із Вільямом обрали приватний навчальний заклад Thomas’s Battersea. Це обійдеться їм у 23 тисячі доларів на одну дитину на рік.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 5 Вер 2019 р. о 8:00 PDT

Нагадаємо, Джорджеві свого часу пощастило менше. Його в перший раз до школи вів лише тато, а мама не змогла. У Кейт, вагітної на той час принцом Луї, був тяжкий токсикоз.

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