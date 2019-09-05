Із татом, мамою та братиком: принцеса Шарлотта вперше пішла до школи. ФОТО. ВІДЕО
5 вересня 2019, 11:33
4-річна британська принцеса Шарлотта Елізабет Діана вперше пішла до школи, тієї самої, де навчається її старший брат принц Джордж.
Відвели малих батьки, принц Вільям та Кейт Міддлтон. Зворушливими фото та відео цього моменту палац поділився в соцмережах.
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Як відомо, для своїх нащадків Кейт із Вільямом обрали приватний навчальний заклад Thomas’s Battersea. Це обійдеться їм у 23 тисячі доларів на одну дитину на рік.
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Нагадаємо, Джорджеві свого часу пощастило менше. Його в перший раз до школи вів лише тато, а мама не змогла. У Кейт, вагітної на той час принцом Луї, був тяжкий токсикоз.
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