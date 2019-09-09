"Міс" із ложі Лукашенка: що відомо про 21-річну супутницю білоруського гаранта

Не секрет, що 65-річний президент Білорусі Олександр Лукашенко полюбляє оточувати себе молоденькими і гарними дівчатами.

Ще рік тому поруч із ними бачили 21-річну Крістіну Неверо, але тепер місце у президентській ложі посідає 21-річна "Міс Білорусь"-2018 Марія Василевич.

Свою корону дівчина з параметрами 86-60-90 виборола на очах у Лукашенка, і, вочевидь, саме тоді він вирішив з нею познайомитися. Відтоді Машу почали постійно бачити поряд із гарантом.

Про це пише "Белорусский партизан".

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Прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмонт розповіла, що керівник країни особисто готував дівчину до участі в конкурсі "Міс світу", в якому вона завоювала титул "Міс Європа", і навіть навчив її колоти дрова.

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Також наприкінці 2018-го Лукашенко проводив Республіканський новорічний бал для молоді, на якому танцював із Василевич.

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8 січня цього року білоруський лідер удостоїв 21-річну міску премії "За духовне відродження" - "за значний внесок у розвиток міжнародного культурного співробітництва та актив благодійну діяльність".

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Нещодавно Василевич закінчила магістратуру з економіки у Білоруському Державному економічному університеті. Але завжди мріяла працювати телеведучою. І, схоже, саме з допомогою Лукашенка мрія дівчини дуже швидко здійснилася. Тепер вона є співведучою в одній із програм на білоруському ТБ.

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Як зазначає видання, Василевич остаточно закріпилася в статусі головної супутниці Лукашенка. На Європейських іграх він скрізь (на урочистих церемоніях і безпосередньо змаганнях) з'являвся з нею.

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На "Слов'янському базарі" у Вітебську Маша була присутня в президентській ложі немов близька до сім'ї людина.

Тільки за останній тиждень Лукашенко і Василевич разом сходили на хокей і з'їздили на святкування 1000-річчя Бреста.

"Здається, жодна дівчина раніше не ставала настільки бажаною супутницею для керівника країни як "Міс Білорусь-2018", - пише "Белорусский партизан".

Фото з сайту "Белорусский партизан" та з Instagram Василевич