"Міс" із ложі Лукашенка: що відомо про 21-річну супутницю білоруського гаранта
Не секрет, що 65-річний президент Білорусі Олександр Лукашенко полюбляє оточувати себе молоденькими і гарними дівчатами.
Ще рік тому поруч із ними бачили 21-річну Крістіну Неверо, але тепер місце у президентській ложі посідає 21-річна "Міс Білорусь"-2018 Марія Василевич.
Свою корону дівчина з параметрами 86-60-90 виборола на очах у Лукашенка, і, вочевидь, саме тоді він вирішив з нею познайомитися. Відтоді Машу почали постійно бачити поряд із гарантом.
Про це пише "Белорусский партизан".
Прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмонт розповіла, що керівник країни особисто готував дівчину до участі в конкурсі "Міс світу", в якому вона завоювала титул "Міс Європа", і навіть навчив її колоти дрова.
Також наприкінці 2018-го Лукашенко проводив Республіканський новорічний бал для молоді, на якому танцював із Василевич.
8 січня цього року білоруський лідер удостоїв 21-річну міску премії "За духовне відродження" - "за значний внесок у розвиток міжнародного культурного співробітництва та актив благодійну діяльність".
Нещодавно Василевич закінчила магістратуру з економіки у Білоруському Державному економічному університеті. Але завжди мріяла працювати телеведучою. І, схоже, саме з допомогою Лукашенка мрія дівчини дуже швидко здійснилася. Тепер вона є співведучою в одній із програм на білоруському ТБ.
Як зазначає видання, Василевич остаточно закріпилася в статусі головної супутниці Лукашенка. На Європейських іграх він скрізь (на урочистих церемоніях і безпосередньо змаганнях) з'являвся з нею.
На "Слов'янському базарі" у Вітебську Маша була присутня в президентській ложі немов близька до сім'ї людина.
Тільки за останній тиждень Лукашенко і Василевич разом сходили на хокей і з'їздили на святкування 1000-річчя Бреста.
"Здається, жодна дівчина раніше не ставала настільки бажаною супутницею для керівника країни як "Міс Білорусь-2018", - пише "Белорусский партизан".
Фото з сайту "Белорусский партизан" та з Instagram Василевич