Бабкіни похрестили 2-місячного сина там, де вінчалися

Музикант і актор Сергій Бабкін повідомив чудову новину – вони з дружиною Сніжаною похрестили свого 2-місячного синочка Єлисея .

Сталося це 10-го вересня у Дніпропетровській області.

"Сьогодні чарівний день! День, в який ми похрестили Єлисея Сергійовича. Дніпропетровська область, село Багате. Саме в цій церкві наш Отець Андрій вінчав нас зі Сніжаною 11,5 років тому. А сьогодні він похрестив нашого сина", - поділився радістю Бабкін.

Також у подружжя э дочка Веселина

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Нагадаємо, 18-го червня у Бабкіних народилася друга спільна дитина - син, якого вони назвали іменем зі сну Сніжани. Але, як відомо, і для Сергія, і для Сніжани це вже третя дитина, бо кожен з них має синів від попередніх стосунків.

Фото з Instagram