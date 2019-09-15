"Найкращий чоловік, найдивовижніший тато": Меган Маркл ніжно привітала принца Гаррі з 35-річчям

Неділя, 15 вересня 2019, 15:58

Британський принц Гаррі святкує своє 35-річчя. Привітання для іменинника з архівними фото з'явилися в усіх офіційних акаунтах королівської сім'ї. Дружина ж, 38-річна Меган Маркл додала кілька зворушливих слів особисто від себе.

"Мене щодня надихає те, як ти присвячуєш себе тому, що тебе хвилює. Ти - найкращий чоловік та найдивовижніший тато для нашого сина. Ми любимо тебе. Найщасливішого дня народження тобі!", - привітала Гаррі кохана.

Варто зазначити, що у фотоколажі, який оприлюднили в Instagram герцога та герцогині Сассекських, є одна світлина, яку досі публіці не показували. Це чорно-білий знімок, зроблений в день хрестин первістка Гаррі та Меган, Арчі Гаррісона.

Нагадаємо, на відміну від своїх кузенів та кузини, Джорджа, Луї та Шарлотти, малюк не носить титулу принца. Він отримає його лише тоді, як їхній спільний дід Чарльз зійде на престол.

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Happy Birthday to The Duke of Sussex – 35 today! #HappyBirthdayHRH 🎉 📸 Press Association

Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily) 15 Вер 2019 р. о 12:19 PDT

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Wishing a very happy birthday to The Duke of Sussex today! 🎂

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 15 Вер 2019 р. о 12:10 PDT

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Wishing a very Happy Birthday to The Duke of Sussex, who turns 35 today! #HappyBirthdayHRH 🎂 📸 Chris Jackson Getty / PA

Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse) 15 Вер 2019 р. о 1:15 PDT

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