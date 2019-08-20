"Лицемірні борці за екологію": принц Гаррі, Меган Маркл та Елтон Джон ускочили в скандал

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл опинилися в центрі скандалу. Пару, яка позиціонує себе завзятими захисниками довкілля, звинувачують у лицемірстві через перельоти приватним літаком, яких вони за це літо здійснили вже кілька.

Відтак один лише вояж до Ніцци, де Гаррі з Меган гостювали на віллі Елтона Джона, спричинив усемеро більший викид СО2 до атмосфери з розрахунку на людину, ніж якби в подружжя "не впала корона" скористатися звичайним комерційним рейсом.

Поведінку членів королівської родини вже прокоментували в парламенті Великої Британії. А сер Елтон кинувся захищати своїх друзів у мережі.

Про це пише The Sun.

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Меган Маркл із сином спускається з приватного літака в Ніцці

Гаррі та Меган із 3-місячним сином Арчі на руках сфотографували в Ніцці під час висадки з літака Cessna на 12-місць, що належить "лакшері"-компанії Net Jets. Оренда такого повітряного судна може коштувати понад 20 тисяч фунтів стерлінгів. Як підкреслює видання, щосереди з Лондона до Ніцци відбувається 20 регулярних рейсів із вартістю квитка в 232 фунти.

Причому до Ніцци подружжя вирушило через кілька днів після свого повернення з Ібіци, де герцогиня святкувала свій день народження. Туди і звідти вони так само дісталися приватним літаком.

"Для мене це стало справжнім здивуванням, бо не вписується в їхній публічний імідж і те, як вони турбуються про планету", - прокоментувала членкиня британського парламенту Тереза Пірс.

А ось і принц Гаррі

Елтон Джон у серії постів у своєму Twitter звинуватив пресу в "постійному та несправедливому вбивстві іміджу" принца Гаррі та Меган Маркл.

"Після напруженого року, впродовж якого вони тяжко працювали та присвячували себе благодійництву, ми з (чоловіком) Девідом вирішили, що молодій родині потрібен приватний відпочинок у безпеці та спокої нашої оселі. Заради високого рівня безпеки, якої вони так потребують, ми організували для них переліт приватним літаком", - заявив співак.

"Щоби підтримати відданість принца Гаррі справі захисту довкілля, ми подбали про те, щоби їхній переліт вийшов карбоново-нейтральним, зробивши належний внесок до Carbon Footprint™ (благодійної організації, що фінансує еко-проекти)", - додав сер Елтон.

Нагадаємо, кілька років тому принц Гаррі, який дуже переймається долею тваринного світу Африки, обурив мережу фото з трупом буйвола, якого особисто вполював. Організація РЕТА неодноразово закликала королівську родина Великої Британії відмовитися від традиційної кривавої розваги.

Прінтскрін з The Sun, фото з Instagram королівської родини