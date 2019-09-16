Льовочкін відмовився коментувати возз’єднання з дружиною-утікачкою

Ексголова АП, а нині депутат від Опозиції Сергій Льовочкін відмовився коментувати повернення до України дружини Зінаїди Ліхачової, яка на початку року вийшла заміж у США.

Про це його запитала Катерина Осадча у "Світському житті", але дарма.

"У вашій родині трапилася дуже цікава історія: кілька років тому…" - почала Катя.

"Я це не буду коментувати!" - не дослухавши запитання, відрізав Льовочкін.

Льовочкін одразу ж зупинив Осадчу

Але Осадча не здалася і намагалася дізнатися, як Львочкін зміг пробачити та прийняти свою жінку-утікачку назад до родини.

"Мені дуже симпатичні ваші запитання, але я б не хотів у цей день, коли починається робота Верховної ради, коментувати питання приватного життя", - заявив депутат.

Сергій та Зінаїда, до речі, мають спільних сина і доньку. Про них в Осадчої не було можливості запитати

"Все приватне життя політиків, є життям країни…" - намагалася дотиснути ведуча.

"Мені дуже приємно, що ви цікавитесь цим, я вам дуже дякую, але коментувати це я не хочу!" - наголосив Льовочкін.

Ліхачова тим часом продовжує активну мистецьку діяльність в Києві

Як відомо, у січні цього року дружина Льовочкіна, художниця Зінаїда Ліхачова приголомшила новиною про заміжжя з американським музикантом. Тоді ніхто з пари не коментував те, що сталося.

Але навесні Зіна передумала та повернулася до рідної батьківщини, а Льовочкін прийняв її назад.

Стоп-кадри з відео "Світського життя" та з Facebook