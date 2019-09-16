Льовочкін відмовився коментувати возз’єднання з дружиною-утікачкою
Ексголова АП, а нині депутат від Опозиції Сергій Льовочкін відмовився коментувати повернення до України дружини Зінаїди Ліхачової, яка на початку року вийшла заміж у США.
Про це його запитала Катерина Осадча у "Світському житті", але дарма.
"У вашій родині трапилася дуже цікава історія: кілька років тому…" - почала Катя.
"Я це не буду коментувати!" - не дослухавши запитання, відрізав Льовочкін.
Але Осадча не здалася і намагалася дізнатися, як Львочкін зміг пробачити та прийняти свою жінку-утікачку назад до родини.
"Мені дуже симпатичні ваші запитання, але я б не хотів у цей день, коли починається робота Верховної ради, коментувати питання приватного життя", - заявив депутат.
"Все приватне життя політиків, є життям країни…" - намагалася дотиснути ведуча.
"Мені дуже приємно, що ви цікавитесь цим, я вам дуже дякую, але коментувати це я не хочу!" - наголосив Льовочкін.
Як відомо, у січні цього року дружина Льовочкіна, художниця Зінаїда Ліхачова приголомшила новиною про заміжжя з американським музикантом. Тоді ніхто з пари не коментував те, що сталося.
Але навесні Зіна передумала та повернулася до рідної батьківщини, а Льовочкін прийняв її назад.
Стоп-кадри з відео "Світського життя" та з Facebook