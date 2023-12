Принц Гаррі та Меган Маркл у чорно-білому почали королівський тур. ФОТО

23-го вересня подружжя принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл вирушили у королівський тур Південною Африкою.

І почали вони з Кейптауна. Перші фото пари вже з’явилися у Twitter.

Меган, яка 4 місяці тому стала мамою вперше, вдягнула легку чорно-білу сукню, а Гаррі був у білій сорочці та чорних штанах.

FIRST PICTURES: Prince Harry and Meghan start their Royal Tour of Southern Africa with a visit to the Nyanga township in Cape Town.

They visit @thejusticedesk which helps women & girls with self-defence classes in an area with highest murder rate in South Africa #RoyalTourAfrica pic.twitter.com/Dghu49JtLI — Chris Ship (@chrisshipitv) September 23, 2019

prince "let me help you with your hair" harry attacks again #SussexRoyalTour pic.twitter.com/ytyAcXaeg1 — barb (@daernerys) September 23, 2019

Meghan: While I’m here as a member of the Royal Family, I stand here before you as a mother, a wife, a woman, as a woman of colour and as your sister. pic.twitter.com/U2rhDr6BsK — Chris Ship (@chrisshipitv) September 23, 2019

"І хоча я тут як член Королівської родини, я стою перед вами як мати, дружина, жінка, як кольорова жінка і як ваша сестра", - звернулася Меган до місцевих жінок.

"Жоден чоловік не народжується, щоби зашкодити жінці. Це набута поведінка, і нам потрібно розірвати це коло", - сказав Гаррі жінкам та дівчатам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 23 Сен 2019 в 10:54 PDT

Як відомо, маленький Арчі подорожує з батьками. Тур Меган і Гаррі триватиме 10 днів.

Нагадаємо, 12-го вересня Маркл офіційно вийшла з декрету та презентувала капсульну колекцію одягу.