Модний вихід із декрету: чорно-біла Маркл представила капсульну колекцію одягу

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка у травні народила первістка, офіційно вийшла з декретної відпустки і повернулася до обов'язків дружини принца.

Колишня актриса прибула на презентацію капсульної колекції одягу, створеної нею у співпраці з кількома відомими брендами та благодійною організацією Smart Works.

