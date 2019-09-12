Модний вихід із декрету: чорно-біла Маркл представила капсульну колекцію одягу

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка у травні народила первістка, офіційно вийшла з декретної відпустки і повернулася до обов'язків дружини принца.

Колишня актриса прибула на презентацію капсульної колекції одягу, створеної нею у співпраці з кількома відомими брендами та благодійною організацією Smart Works.

Duchess Meghan arrives at the @SmartWorksHQ #SmartSetCollection launch (wearing two pieces from the capsule wardrobe) pic.twitter.com/ugcIF76uKr — Omid Scobie (@scobie) September 12, 2019

Білу сорочку та чорні брюки якраз із цієї колекції сама Меган надягла на презентацію. Як пише Harper's Bazaar, на герцогині були сережки, які колись носила принцеса Діана.

У офіційному Instagram герцогів також оприлюднено серію світлин, зроблених у серпні. Тоді Маркл сюрпризом навідалася на фотосесію колекції.

Реклама:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 12 Вер 2019 р. о 5:08 PDT

Нагадаємо, за кожну продану річ із колекції, що складається лише з 5 предметів, одна така сама річ буде передаватися на благодійність. Smart Works помагає тим жінкам, яким для того, щоби влаштуватися на роботу, бракує ділового одягу.

Як відомо, вже 23-го вересня Меган, Гаррі та їхній маленький син Арчі Гаррісон вирушать до Південної Африки.