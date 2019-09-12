Модний вихід із декрету: чорно-біла Маркл представила капсульну колекцію одягу

12 вересня 2019, 17:09

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка у травні народила первістка, офіційно вийшла з декретної відпустки і повернулася до обов'язків дружини принца.

Колишня актриса прибула на презентацію капсульної колекції одягу, створеної нею у співпраці з кількома відомими брендами та благодійною організацією Smart Works.

Білу сорочку та чорні брюки якраз із цієї колекції сама Меган надягла на презентацію. Як пише Harper's Bazaar, на герцогині були сережки, які колись носила принцеса Діана.

У офіційному Instagram герцогів також оприлюднено серію світлин, зроблених у серпні. Тоді Маркл сюрпризом навідалася на фотосесію колекції.


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Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 12 Вер 2019 р. о 5:08 PDT

Нагадаємо, за кожну продану річ із колекції, що складається лише з 5 предметів, одна така сама річ буде передаватися на благодійність. Smart Works помагає тим жінкам, яким для того, щоби влаштуватися на роботу, бракує ділового одягу.

Як відомо, вже 23-го вересня Меган, Гаррі та їхній маленький син Арчі Гаррісон вирушать до Південної Африки.


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