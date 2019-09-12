Модний вихід із декрету: чорно-біла Маркл представила капсульну колекцію одягу
Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка у травні народила первістка, офіційно вийшла з декретної відпустки і повернулася до обов'язків дружини принца.
Колишня актриса прибула на презентацію капсульної колекції одягу, створеної нею у співпраці з кількома відомими брендами та благодійною організацією Smart Works.
Meghan Duchess of Sussex arrives for the launch of The Smart Set Capsule Collections inn London. #Royals #Meghan #Duchessofsussex #duchessmeghan #meghanmarkle pic.twitter.com/wxaUV5Hi0j— Mark Cuthbert (@markacuthbert) September 12, 2019
У офіційному Instagram герцогів також оприлюднено серію світлин, зроблених у серпні. Тоді Маркл сюрпризом навідалася на фотосесію колекції.
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Нагадаємо, за кожну продану річ із колекції, що складається лише з 5 предметів, одна така сама річ буде передаватися на благодійність. Smart Works помагає тим жінкам, яким для того, щоби влаштуватися на роботу, бракує ділового одягу.
Як відомо, вже 23-го вересня Меган, Гаррі та їхній маленький син Арчі Гаррісон вирушать до Південної Африки.