Лопес із голим плечем відсвяткувала свої заручини
30 вересня 2019, 10:35
Американська співачка Дженніфер Лопес та її коханий, бейсболіст Алекс Родрігес - люди настільки заклопотані, що час відсвяткувати свої заручини знайшли лише через півроку після заручин.
Голуб'ята зібрали рідних та найближчих друзів. А ніжними фото поділилися в Instagram.
Гулянка відбулася 27-го вересня. А дати весілля, як нещодавно зізналася 50-річна Джен, вони досі не призначили.
Як відомо, для Лопес це буде четвертий шлюб, а для 44-річного Родрігеса - другий. В обох є по двоє діток від попередніх партнерів, і малі чудово між собою ладнають.
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