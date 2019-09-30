Лопес із голим плечем відсвяткувала свої заручини

30 вересня 2019, 10:35

Американська співачка Дженніфер Лопес та її коханий, бейсболіст Алекс Родрігес - люди настільки заклопотані, що час відсвяткувати свої заручини знайшли лише через півроку після заручин.

Голуб'ята зібрали рідних та найближчих друзів. А ніжними фото поділилися в Instagram.

 
Дженніфер та Алекс нарешті відсвяткували свої заручини

Гулянка відбулася 27-го вересня. А дати весілля, як нещодавно зізналася 50-річна Джен, вони досі не призначили.


 
Як зізнається 50-річна зірка, з коханим вона почувається мов тінейджерка

Як відомо, для Лопес це буде четвертий шлюб, а для 44-річного Родрігеса - другий. В обох є по двоє діток від попередніх партнерів, і малі чудово між собою ладнають.

 
У зірок буде "клаптикова сім'я", з дітками від попередніх шлюбів
 
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Фото з Instagram, з фотоблогів Лопес та Родрігеса


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