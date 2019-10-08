Джим Керрі намалював Зеленського з "шахраєм" Трампом. ФОТО

Американський актор і комік Джим Керрі намалював карикатуру на президентів України та США – Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Малюнок він запостив у Twitter та підписав "Шахрай зробив Зеленському "пропозицію, від якої він не міг відмовитися".

А на самій картинці Керрі написав цитату з роману Маріо П’юзо "Хрещений батько".

"Колись, такий день, може, ніколи і не прийде, я попрошу тебе про яку-небудь послугу, але до цього дня прийми воєнну допомогу як подарунок в день весілля моєї дочки", - постібався актор.

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The Fraudfather made Zelensky “an offer he couldn’t refuse”. pic.twitter.com/qnFFNB5M32 — Jim Carrey (@JimCarrey) October 6, 2019

Нагадаємо, наприкінці вересня Володимир Зеленський з дружиною був у США, де зустрічався з Дональдом Трампом. 25-го вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови Трампа з Зеленським.