Зеленські у темно-синьому зустрілися з Трампами. ФОТО
24-го вересня Володимир Зеленський з першою леді поспілкувався з першою парою США Дональдом та Меланією Трампами.
Про це у Twitter повідомила речниця президента Юлія Мендель та виклала фото.
Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2019
До речі, 25-го вересня Зеленський виступив у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку з промовою. Його слухали дружина Олена та голова Офісу президента Андрій Богдан.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сьогодні Володимир уперше виступав на сесії Генасамблеї ООН. Завершення війни, повернення всіх окупованих українських територій і панування миру – саме таким він бачить своє головне завдання. «Немає чужої війни», – наголосив Володимир. І Україна потребує світової підтримки. @zelenskiy_official, підтримую та пишаюся! 💛💙
Як відомо, за два дні у США Олена Зеленська вже встигла показати три вбрання пастельних кольорів.