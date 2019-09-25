Зеленські у темно-синьому зустрілися з Трампами. ФОТО

24-го вересня Володимир Зеленський з першою леді поспілкувався з першою парою США Дональдом та Меланією Трампами.

Про це у Twitter повідомила речниця президента Юлія Мендель та виклала фото.

Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2019

До речі, 25-го вересня Зеленський виступив у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку з промовою. Його слухали дружина Олена та голова Офісу президента Андрій Богдан.

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Перша леді, Богдан та Пристайко слухали промову президента з похмурами обличчями

Як відомо, за два дні у США Олена Зеленська вже встигла показати три вбрання пастельних кольорів.