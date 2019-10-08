Голова фракції "Слуги народу" Арахамія став батьком шістьох

40-річний депутат і голова фракції "Слуга нороду" Давид Арахамія став батьком знову.

Тепер у нього шестеро дітей, адже дружина народила йому одразу двох дочок.

"Так, у мене народилися двійнята. Це дві дівчинки. Дружина народжувала, звичайно, тут, в Києві. Ми люди прості", - розказав без подробиць багатодітний батько "Стране".

Арахамія тепер батько шістьох фото ян доброносов

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До речі, про народження двійнят Арахамії спочатку повідомила речниця президента Юлія Мендель у Facebook. Вона привітала Дмитра Разумкова з Днем народження, а його колегу – з народженням дітей. Але пізніше Юля чомусь прибрала інформацію про Арахамію.

Скріншот "Страна"

Як відомо, Давид одружений вдруге. Раніше він хвалився, що його колишня та нинішня дружини добре ладнають і навіть їздять разом відпочивати.

Фото з Facebook