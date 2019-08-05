Зе-депутат Арахамія пішов у Раду через кризу середнього віку і стане батьком 6 дітей

Свіжообраний депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія, aka David Braun, зізнався, що це криза середнього віку спонукала його, ІТ-бізнесмена, піти до Верховної Ради.

Але на цьому великі зміни в житті Арахамії не закінчуються: скоро політик стане батьком шістьох нащадків.

Про це він розказав кореспондентам "Української правди" під час тижневого інтенсиву з однопартійцями у Трускавці.

Давид Арахамія подався в політику через кризу середнього віку фото ельдара сарахмана

Як зізнався Арахамія, його місячний дохід наразі становить 15 тисяч доларів. Для безбідного життя родині депутата вистачить і 8 тисяч, тобто півмільйона доларів на наступні п'ять років.

"Вісім тисяч на місяць - враховуючи, що нема жодного форс-мажора. В мене четверо дітей, чекаю ще двійню. Плюс помагаю мамі", - пояснив Давид.

До слова, Арахамія перебуває у другому шлюбі. І його колишня та чинна дружини між собою ладнають.

"...У мене перша і друга дружина разом їздять відпочивати. Мені вдалося їх помирити, вони зідзвонюються частіше, ніж я з ними", - похвалився він кілька років тому в інтерв'ю "НикЛайф".

Зе-депутат скоро стане батьком шістьох фото ельдара сарахмана

Удома Арахамія розмовляє російською, але з моменту складання присяги депутата пообіцяв повністю перейти на українську.

"Криза середнього віку", - відказав він на запитання, нащо йому крісло в Раді.

"Скоро мені сорок стукне. Заряду вистачить іще років на 25. Я жив у Америці, навчався в Лондоні. І зрозумів, що нікуди з України їхати не хочу. І діти мої не повинні цього робити", - наголосив він.

Іще Арахамія розказав, що любить м'ясо та вино, травичку курив один-єдиний раз десять-дванадцять років тому, а бився - іще у школі.

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