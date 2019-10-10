"Обнять и плакать": Дантес розпочав сольний проект із гімну 30-річних. ВІДЕО

Cпівакові Володимиру Дантесу, вочевидь, набридло бути просто чоловіком Наді Дорофеєвої. Після п'ятирічної паузи він знов у грі - с сольним проектом, що зветься, відповідно, DANTES.

Для яскравого дебюту-повернення артист обрав пісню "Теперь тебе 30", яку написала для нього Jerry Heil.

"Про 30-річних є дуже мало пісень. Про них співають тільки "Сектор Газа" і "Ласковый май" в треку про Свєтку Соколову. До того ж у багатьох людей, особливо у дівчат, є невиправданий стереотип, що в 30 життя закінчене. Не потрібно боятися цієї цифри. Просто відкинь свої упередження, веселися і користуйся своїм досвідом. Адже в 30 все тільки починається", - закликав Дантес.

31-річний Дантес надумав тікати від 30-річчя

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Мета кліпу, який розкриває проблеми кризи середнього віку - зруйнувати стереотипи, пов'язані з 30-річчям. Його режисером став близький друг артиста Леонід Колосовський, відомий за кліпами для груп "Ленинград", "Время и Стекло" та MOZGI.

"Обнять и плакать"

До слова, під час зйомок не обійшлося без форс-мажорів. Машина швидкої, яка з'являється в кадрі, не могла в'їхати на паркінг, бо була зависокою для його стелі.

"Часу у нас залишалося мало, тому довелося самостійно вирулювати ситуацію – болгаркою зрізали мигалки і відкручували колеса. Тільки після цього змогли заштовхнути машину на паркінг і відзняти довгоочікуваний кадр. Довелося трохи понервувати!" – зізнався режисер.

"Если надо выбрать: секс или наркотики, я выберу поспать - ведь завтра на работу..."

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Нагадаємо, нещодавно Дантеса зняли для глянцю на підборах та з яскравим макіяжем.

Відео з YouTube, фото прес-служби