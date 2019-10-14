Солістка Kazka в купальнику закликала до бодіпозитиву: Відчуваю себе звабливою

Фронтвумен гурту Kazka Олександра Зарицька вирішила дати шанувальника та шанувальницям приклад того, як треба любити і плекати своє тіло.

27-річна артистка в Instagram показалася в купальнику та зізналася, що її шлях до бодіпозитиву був непростим.

"Ви любите свою фігуру? Чи вважаєте ви себе сексуальною? Я довго ненавиділа те, що бачила у дзеркалі🙈Ненавиділа аж доти, поки не зрозуміла — іншою я ніколи не стану. Тож в мене є вибір — сидіти на жорстких дієтах все життя, рахувати калорії в судомах від страху переважити денну норму або зрозуміти, що я така, як я є, і намагатися вдосконалити свої форми", - поділилася вона.

Саша колись ненавиділа своє відображення в дзеркалі

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"Я за щасливе життя💃🏻За спорт і солодощі🙏🏻", - наголосила співачка.

Але обрала бути щасливою

"На цих фото я відчуваю себе звабливою, красивою, відвертою, СМІЛИВОЮ. Я хочу, щоб ви мене підтримали та опублікували фото, на якому ви собі дійсно подобаєтесь з хештегом #МоєТілоМояKAZKA. Я хочу, щоб кожен з вас навчився любити себе просто так. Адже кожен з нас — апріорі цього вартий. Люблю! Ваша Саша❤️", - зазначила вона.



Співачка закликає всіх любити себе

Нагадаємо, торік співачка підкреслила, що критикувати її фігуру не має права ніхто.

Фото з Instagram Kazka