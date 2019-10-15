Не футболом єдиним: Шевченко в мережі постить синів та кохану дружину

Радіючи перемозі української збірної з футболу над португальцями з рахунком 2:1, зазирнімо у Instagram її тренера Андрія Шевченка.

Адже це фотоблог не лише завзятого спортивного діяча, а й багатодітного тата та ніжного чоловіка.

Instagram Андрій веде англійською мовою. Він показує в ньому дружину Крістен Пазік, яку, з його слів, і через 15 років разом кохає так само сильно, і їхніх хлопчиків: Джордана, Крістіана, Александра та Райдера-Габріеля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) 14 Июл 2019 в 6:00 PDT

Первістку подружжя наприкінці жовтня виповниться 15 років, Крістіанові нині 12, Александрові 7, а наймолодшому синові - п'ять.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) 20 Июл 2018 в 1:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) 8 Июл 2018 в 7:29 PDT

"Моє кохання, моє життя", - так каже тренер збірної про свою прекрасну половину

Татові скарби

Нагадаємо, колись американка Пазік зізнавалася в любові до українського борщу та мріяла народити коханому ще й гарненьку донечку.