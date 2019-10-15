Не футболом єдиним: Шевченко в мережі постить синів та кохану дружину
15 жовтня 2019, 15:15
Радіючи перемозі української збірної з футболу над португальцями з рахунком 2:1, зазирнімо у Instagram її тренера Андрія Шевченка.
Адже це фотоблог не лише завзятого спортивного діяча, а й багатодітного тата та ніжного чоловіка.
Instagram Андрій веде англійською мовою. Він показує в ньому дружину Крістен Пазік, яку, з його слів, і через 15 років разом кохає так само сильно, і їхніх хлопчиків: Джордана, Крістіана, Александра та Райдера-Габріеля.
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Первістку подружжя наприкінці жовтня виповниться 15 років, Крістіанові нині 12, Александрові 7, а наймолодшому синові - п'ять.
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Нагадаємо, колись американка Пазік зізнавалася в любові до українського борщу та мріяла народити коханому ще й гарненьку донечку.
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