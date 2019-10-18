Лобода зустріла 37-річчя з солістом Rammstein. ФОТО

Ще вчора Світлана Лобода інтригувала мережу світлиною, на якій тулиться до невідомого чоловіка, а вже сьогодні, 18-го жовтня, вона постить фото під ручку з солістом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном.

Музикант, який за чутками є батьком другої дочки Світлани, прилетів привітати її з 37-річчям.

Саме з ним іменинниця і зустріла свій день народження в ніч з 17 на 18 жовтня.

Лобода почала святкувати 37-річчя у компанії найближчих

У сторі Свєта запостила старшу доню Єву

І волосся накрутила з нагоди свята

Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю Ксенії Собчак Лобода назвала Ліндеманна "оху*нним".

Фото з Instagram