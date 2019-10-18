Лобода зустріла 37-річчя з солістом Rammstein. ФОТО

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 09:45

Ще вчора Світлана Лобода інтригувала мережу світлиною, на якій тулиться до невідомого чоловіка, а вже сьогодні, 18-го жовтня, вона постить фото під ручку з солістом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном.

Музикант, який за чутками є батьком другої дочки Світлани, прилетів привітати її з 37-річчям.

Саме з ним іменинниця і зустріла свій день народження в ніч з 17 на 18 жовтня.

 
Лобода почала святкувати 37-річчя у компанії найближчих
 
У сторі Свєта запостила старшу доню Єву
 
І волосся накрутила з нагоди свята
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Сегодня я проснулась абсолютно счастливой🥳 я люблю и любима и пусть это не заканчивается никогда!!! Спасибо Ваша LO ❤️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 18 Окт 2019 в 1:08 PDT

Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю Ксенії Собчак Лобода назвала Ліндеманна "оху*нним"

Фото з Instagram

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