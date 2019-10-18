Лобода зустріла 37-річчя з солістом Rammstein. ФОТО
П'ятниця, 18 жовтня 2019, 09:45
Ще вчора Світлана Лобода інтригувала мережу світлиною, на якій тулиться до невідомого чоловіка, а вже сьогодні, 18-го жовтня, вона постить фото під ручку з солістом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном.
Музикант, який за чутками є батьком другої дочки Світлани, прилетів привітати її з 37-річчям.
Саме з ним іменинниця і зустріла свій день народження в ніч з 17 на 18 жовтня.
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Сегодня я проснулась абсолютно счастливой🥳 я люблю и любима и пусть это не заканчивается никогда!!! Спасибо Ваша LO ❤️
Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю Ксенії Собчак Лобода назвала Ліндеманна "оху*нним".
Фото з Instagram
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