Лобода вірить, що повернеться в Україну: Сподіваюся, Зеленський все налагодить

Співачка Світлана Лобода, яка після погроз та зривів концертів уже кілька років не виступає в Україні, сподівається, що скоро все зміниться. Завдяки президентові Володимиру Зеленському, в якого вона дуже вірить.

Про це Свєта сказала у інтерв'ю Ксенії Собчак, а також напустила ще більше туману в темі своїх відносин із солістом Rammstein Тіллем Ліндеманном.

Про музиканта, від якого, подейкують, вона народила свою молодшу доньку Тільду, співачка сказала коротко: "він ох*єнний".

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На думку Лободи, палкість почуттів між людьми може зберігатися надовго, коли ці люди живуть у різних країнах. Чи мала вона на увазі себе і Ліндеманна, зірка не вточнила.

Те, що в останні роки відбувається по відношенню до неї в Україні, Світлана воліє називати не цькуванням, а "агресивним часом", який треба перечекати.

"Я дуже сподіваюся, що Володимир Зеленський, в силу того, що він творча людина, він все ж якось усе налагодить", - сказала вона.

"У мене до нього дуже тепле ставлення. Я в нього дуже вірю. Я би дуже хотіла, щоби він той позитив, який у нього є, щоби він використав його для добра всіх людей. Бо люди дуже страждають. І людей дуже шкода", - побідкалася Лобода.

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Зі слів співачки, вона, передусім, любить людей, і їй добре там, де люблять її та її творчість.

"Яка, к бісу, різниця, яка це країна: Росія, Україна, Казахстан... Те, що відбувається в політиці, нас узагалі не стосується. Ми - артисти, ми поза всім цим", - заявила Світлана.

"Я дуже вірю, що скоро зможу повернутися в свою країну з величезним концертом", - додала вона.

Нагадаємо, на зміни після пришестя до влади Зеленського покладала великі надії співачка Лоліта, яка вже "пакувала валізи", щоби летіти до Києва. Але вже встигла розчаруватися.

Як відомо, Таїсія Повалій збиралася після кількарічної паузи дати ювілейний концерт у "Палаці "Україна", але його зрештою скасували.

Фото з Instagram Лободи, відео з YouTube