Іграшкове чаювання, шторм і цуценята: як завершився пакистанський тур принца Вільяма та Кейт

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон завершили свій п'ятиденний тур Пакистаном. Остання його доба виявилася насиченою на події: літак, яким гості прямували з Лахора до Ісламабаду, потрапив у сильний шторм.

Того дня Вільям із Кейт встигли провідати маленьких пацієнтів онкологічного центру, в якому понад 20 років тому побувала й принцеса Діана. Потім мали летіти назад до Ісламабаду.

Diana, Princess of Wales visited @SKMCH in 1996 and 1997 - a state-of-the-art cancer facility located in the centre of Lahore. #RoyalVisitPakistan Follow @KensingtonRoyal for more. pic.twitter.com/iKvS1SOJmH

Але гроза була така сильна, що пілотові не вдалося посадити літак на жодному з двох аеродромів поблизу міста. Вільямові з Кейт довелося вертатися на ночівлю в Лахор.

"Трохи потрусило", - описала наступного дня пригоду герцогиня, пише People.

Королівська пара висловила подяку пілотові та всій команді, яка про них потурбувалася.

Як дізналося видання The Sun від пасажирів, які летіли одним рейсом із Вільямом та Кейт, політ був схожий на "американські гірки". Але в принца стало витримки підбадьорювати товаришів по нещастю жартами. Зокрема він заявив, що це він за штурвалом, а ще розказав, як через турбулентність одного разу розхлюпав свою горілку з тоніком.

Наступного ж дня, коли подружжя нарешті дісталося Ісламабаду, Вільям і Кейт зняли стрес за допомогою спілкування з цуценятами. Вони побували в військовому кінологічному центрі, де чотирилапих навчають винюхувати вибухівку.

At the Army Canine Centre in Islamabad, The Duke and Duchess of Cambridge joined dog handlers as they train dogs to recognise and scout out hidden explosive materials, before taking some of the puppies through their paces on an agility training course #RoyalVisitPakistan pic.twitter.com/EwmeCGbVmK