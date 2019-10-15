Кейт Міддлтон розпочала перший візит до Пакистану з двох блакитних луків
Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон розпочали свій перший офіційний візит до Пакистану. Як анонсує палац, 5-денна поїздка буде найскладнішою з усіх, які досі здійснювало подружжя, з точки зору логістики та заходів безпеки.
Літак герцога та герцогині приземлився 14-го жовтня на авіабазі імені Нур Хана. Для першої появи на публіці висока гостя обрала блакитну сукню з градієнтом від Catherine Walker та брюки такого ж кольору.
Follow @KensingtonRoyal for more from the visit. #RoyalVisitPakistan pic.twitter.com/kEdTrbIrfB— The Royal Family (@RoyalFamily) October 14, 2019
Як пише Town & Country, в 2006-му році Пакистан відвідували принц Чарльз та Камілла Паркер-Боулз, а королева Єлизавета була в цій країні двічі: в 1961-му і 1997-му. В 1996 та 1997-му році в Пакистані побувала принцеса Діана.
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Як пише Harper's Bazaar, другий день туру Вільям із Кейт почали з візиту до школи для дівчаток у Ісламабаді. Дружина принца вділа брючний костюм із традиційною сорочкою-куртою від пакистанського дизайнера Maheen Khan.
They are such a happy couple 😍— Isa (@isaguor) October 15, 2019
TRH The Duke and Duchess of Cambridge #RoyalVisitPakistan pic.twitter.com/VGz3PxxUH6
More beautiful pictures of the Royal couple 2nd day 🇵🇰💙#RoyalVisitPakistan pic.twitter.com/lzNtUzYg3x— 👸🏽Catherine_thegreat_duchess👸🏽 (@duchesskatemid) October 15, 2019
Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл щойно завершили свій тур країнами Африки, де їх супроводжував малесенький син Арчі Гаррісон. Колишня акторка "Форс-мажорів" у цій поїздці продемонструвала дива економії, обійшовшись одягом на суму в менше 5 тисяч доларів.