Кейт Міддлтон розпочала перший візит до Пакистану з двох блакитних луків

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон розпочали свій перший офіційний візит до Пакистану. Як анонсує палац, 5-денна поїздка буде найскладнішою з усіх, які досі здійснювало подружжя, з точки зору логістики та заходів безпеки.

Літак герцога та герцогині приземлився 14-го жовтня на авіабазі імені Нур Хана. Для першої появи на публіці висока гостя обрала блакитну сукню з градієнтом від Catherine Walker та брюки такого ж кольору.

Як пише Town & Country, в 2006-му році Пакистан відвідували принц Чарльз та Камілла Паркер-Боулз, а королева Єлизавета була в цій країні двічі: в 1961-му і 1997-му. В 1996 та 1997-му році в Пакистані побувала принцеса Діана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 14 Окт 2019 в 1:49 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 14 Окт 2019 в 10:42 PDT

Як пише Harper's Bazaar, другий день туру Вільям із Кейт почали з візиту до школи для дівчаток у Ісламабаді. Дружина принца вділа брючний костюм із традиційною сорочкою-куртою від пакистанського дизайнера Maheen Khan.

They are such a happy couple 😍

TRH The Duke and Duchess of Cambridge #RoyalVisitPakistan pic.twitter.com/VGz3PxxUH6 — Isa (@isaguor) October 15, 2019

More beautiful pictures of the Royal couple 2nd day 🇵🇰💙#RoyalVisitPakistan pic.twitter.com/lzNtUzYg3x — 👸🏽Catherine_thegreat_duchess👸🏽 (@duchesskatemid) October 15, 2019

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл щойно завершили свій тур країнами Африки, де їх супроводжував малесенький син Арчі Гаррісон. Колишня акторка "Форс-мажорів" у цій поїздці продемонструвала дива економії, обійшовшись одягом на суму в менше 5 тисяч доларів.