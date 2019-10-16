Принц Вільям і Кейт в ошатних вбраннях приїхали на офіційний захід на тук-туку

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон продовжують свій п'ятиденний вояж до Пакистану.

Ввечері 15-го жовтня подружжя побувало на прийомі, організованому на їхню честь в Ісламабаді, і вигуляли чергові ошатні вбрання.

Кейт обрала смарагдове плаття від свого улюбленого бренду Jenny Packham, а сережки надягла від пакистанських ювелірів Onitaa.

View this post on Instagram A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Oct 15, 2019 at 10:34am PDT

Як пише Forbes, принц своїм луком теж ушанував господарів: на ньому був традиційний сюртук-шервані та брюки від пакистанського бренду Naushemian. А приїхала пара на веселенькому авторикші (інша назва - тук-тук).

View this post on Instagram A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Oct 15, 2019 at 1:46pm PDT

Раніше того ж дня Кейт і Вільям зустрічалися з президентом Пакистану Аріфом Алві та прем'єр-міністром Імраном Ханом, який був добрим другом покійної принцеси Діани.

Як відомо, трьох своїх дітей, Джорджа, Шарлотту та Луї подружжя лишило вдома. Старші принц та принцеса вже ходять до школи, а менший за свої півтора рочки поки жодного разу не їздив із мамою й татом "у відрядження".