З квіткою на грудях: перша леді показала, в чому прилетіла до Японії
Понеділок, 21 жовтня 2019, 08:34
Президент Володимир Зеленський з першою леді розпочали свій візит до Японії. Там вони збираються взяти участь у церемонії інтронізації Імператора Нарухіто.
Для першого дня візиту Олена обрала темно-сірий піджак із вишитою на грудях квіткою.
Поки що Зеленська виклала у мережу лише одне фото.
"Попереду - дуже насичені дні. Користуючись нагодою, я планую відвідати Центр здоров’я, ознайомитись з програмою харчування японських школярів та інклюзивною інфраструктурою міста Токіо", - повідомила про свої плани перша леді.
Нагадаємо, днями у Латвії Олена Зеленська вигуляла лавандово-сірий костюм українського бренду.
Фото з Instagram
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