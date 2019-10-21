З квіткою на грудях: перша леді показала, в чому прилетіла до Японії

Президент Володимир Зеленський з першою леді розпочали свій візит до Японії. Там вони збираються взяти участь у церемонії інтронізації Імператора Нарухіто.

Для першого дня візиту Олена обрала темно-сірий піджак із вишитою на грудях квіткою.

Поки що Зеленська виклала у мережу лише одне фото.

Схоже, піджак Олена доповнила довгою темно-синьою спідницею

"Попереду - дуже насичені дні. Користуючись нагодою, я планую відвідати Центр здоров’я, ознайомитись з програмою харчування японських школярів та інклюзивною інфраструктурою міста Токіо", - повідомила про свої плани перша леді.

Нагадаємо, днями у Латвії Олена Зеленська вигуляла лавандово-сірий костюм українського бренду.

Фото з Instagram