З квіткою на грудях: перша леді показала, в чому прилетіла до Японії

Понеділок, 21 жовтня 2019, 08:34

Президент Володимир Зеленський з першою леді розпочали свій візит до Японії. Там вони збираються взяти участь у церемонії інтронізації Імператора Нарухіто.

Для першого дня візиту Олена обрала темно-сірий піджак із вишитою на грудях квіткою.

Поки що Зеленська виклала у мережу лише одне фото.

 
Схоже, піджак Олена доповнила довгою темно-синьою спідницею

"Попереду - дуже насичені дні. Користуючись нагодою, я планую відвідати Центр здоров’я, ознайомитись з програмою харчування японських школярів та інклюзивною інфраструктурою міста Токіо", - повідомила про свої плани перша леді.

Нагадаємо, днями у Латвії Олена Зеленська вигуляла лавандово-сірий костюм українського бренду. 

Фото з Instagram

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