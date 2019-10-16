Зеленська в Латвії засвітилася в лавандово-сірому вбранні. ФОТО

16 жовтня 2019, 16:40

Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена прибули з офіційним візитом до Латвії, де стрілися з "колегами" - президентом Егілсом Левітсом та його дружиною Андрою Левіте.

Українська перша леді для вояжу обрала стриманий костюм сіро-лавандового кольору від вітчизняного бренду SIX.

 
Президент із дружиною полетіли до Риги
 
Перша леді Олена не зраджує улюблені пастельні кольори

 
Зеленські зустрілися з президентом Латвії та його дружиною
 
Придумайте підпис!
 

Нагадаємо, в вересні Зеленські літали до США та спілкувалися з Трампами.

Фото з Instagram Зеленської та сайту президента Латвії


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