Зеленська в Латвії засвітилася в лавандово-сірому вбранні. ФОТО

Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена прибули з офіційним візитом до Латвії, де стрілися з "колегами" - президентом Егілсом Левітсом та його дружиною Андрою Левіте.

Українська перша леді для вояжу обрала стриманий костюм сіро-лавандового кольору від вітчизняного бренду SIX.

Президент із дружиною полетіли до Риги

Перша леді Олена не зраджує улюблені пастельні кольори

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Зеленські зустрілися з президентом Латвії та його дружиною

Придумайте підпис!

Нагадаємо, в вересні Зеленські літали до США та спілкувалися з Трампами.

Фото з Instagram Зеленської та сайту президента Латвії