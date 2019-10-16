Зеленська в Латвії засвітилася в лавандово-сірому вбранні. ФОТО
Середа, 16 жовтня 2019, 16:40
Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена прибули з офіційним візитом до Латвії, де стрілися з "колегами" - президентом Егілсом Левітсом та його дружиною Андрою Левіте.
Українська перша леді для вояжу обрала стриманий костюм сіро-лавандового кольору від вітчизняного бренду SIX.
Нагадаємо, в вересні Зеленські літали до США та спілкувалися з Трампами.
Фото з Instagram Зеленської та сайту президента Латвії
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