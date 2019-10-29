Дружина Остапчука вперше прокоментувала розлучення: Я щаслива, що прожила 15 років, кохаючи

Дружина телеведучого та шоумена Володимира Остапчука Олена Войченко вперше прокоментувала сумну новину про розлучення, здавалося б, зразкової пари.

Теплий та зворушливий допис у Instagram жінка присвятила рокам кохання, які були в неї з тепер уже колишнім, а також їхнім спільним двом дітям.

"На жаль, життя - непередбачувана штука, і в моєму сталися незаплановані мною зміни. Знаю, що нові виклики зроблять мене сильнішою та кращою. Я щаслива, що прожила 15 років, кохаючи та даруючи своє кохання", - написала Олена.

Дружина Остарчука та мати його дітей уперше прокоментувала розлучення

Реклама:

Войченко згадала, як вони з Остапчуком починали студентами в невеликому містечку, не маючи "нічого, крім кохання та одне одного", ставили перед собою спільні цілі, які привели їх зрештою до успіху.

"Я рада, що змогла роками підтримувати, помагати, радити, бути надійним, вірним партнером і пройти цей шлях гідно, біч-о-біч. Ціную цей життєвий досвід, адже кожен мій день був наповнений абсолютно різними палітрами фарб. Цей період був як американські гірки. Але головне - це те, ким ми стали сьогодні, і чого досягли разом", - зазначила вона.

Пара була разом 15 років, 12 із них - у шлюбі

"Найголовніша моя цінність - мої діти. Вони головне щастя мого життя. Кожен мій день і кожен мій крок присвячений їм", - додала Олена.

Вона підкреслила, як важливо для неї, щоби донька та син були щасливі та пишалися своїм татом, і закликала голосувати за Остапчука в "Танцях із зірками".

Як відомо, в офіційному шлюбі пара прожила 12 років. Доньці Олени та Володимира, Емілії зараз 6, а синові, Евану-Олександру - півтора рочки.

У Instagram Войченко донедавна з'являлися романтичні пости про коханого чоловіка

Фото з Instagram