MARUV про нагороду від російського MTV: Я отримувала її під українським прапором

Співачка MARUV украй обурена тим, що у ЗМІ перекручують факти стосовно її перемоги у номінації "Найкращий артист" за версією MTV Russia.

Тому у своєму Instagram артистка написала пост про це і заявила, що отримувала відзнаку під українським прапором.

"Мені набрид цей непотрібний срач і перекручування фактів в ЗМІ! Я отримала нагороду на міжнародній премії MTV EMA в номінації "Найкращий артист за версією MTV Russia". Навчіться читати і перевіряти факти, перш ніж поливати брудом!", - заявила Аня.

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"Ця номінація ніяк не прив'язана до країни або до громадянства. Минулого року переможцем став артист із Казахстану Jah Khalib, а цього року я. MTV Russia - це філія великого глобального телеканалу, і це єдина філія MTV на всьому пострадянському просторі, і вона знаходиться в Росії, тому так і називається. При цьому тут ротується величезна кількість артистів з усього світу, але особливо з країн СНД", - наголосила співачка.

"Для особливо обдарованих хочу сказати, що на червоній доріжці я позначила, звідки я родом, а коли виходила отримувати нагороду, я отримувала її під українським прапором! А ви, мої друзі, в черговий раз мене розчарували своїм невіглаством і образами! І досить мене приписувати кудись! Я не тільки громадянин країни, в якій я народилася, але ще й світовий артист! Тому я буду їздити на премії та з концертами, куди захочу і як захочу, тому що я вільна людина. Я співаю для всіх, кому подобається моя музика. У всьому світі я представляю тільки себе і свою творчість, тому fuck off!" - заявила Maruv.

Фото з Instagram