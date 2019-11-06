MARUV про нагороду від російського MTV: Я отримувала її під українським прапором
Співачка MARUV украй обурена тим, що у ЗМІ перекручують факти стосовно її перемоги у номінації "Найкращий артист" за версією MTV Russia.
Тому у своєму Instagram артистка написала пост про це і заявила, що отримувала відзнаку під українським прапором.
"Мені набрид цей непотрібний срач і перекручування фактів в ЗМІ! Я отримала нагороду на міжнародній премії MTV EMA в номінації "Найкращий артист за версією MTV Russia". Навчіться читати і перевіряти факти, перш ніж поливати брудом!", - заявила Аня.
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I’m a black bunny! i'm a rich! It was @mtvema bitch! 🔥 Thanks to @mtvrussia for this award and for such an exiting experience! Dreams come true! You need just fight for it and believe in yourself every second and every day💋 Отдельное спасибо моим фанам! Без вас бы это событие в моей жизни не состоялось. Вы самые марувианские марувианцы и я вас люблю❤️ Спасибо вам за то что вы со мной, за то что всегда поддерживаете и за то что качаетесь под мое музло! One love guys ❤️ А впереди грандиозные планы, новый альбом #HellcatStory , дебютные треки #Shlakoblochina и выход в свет #SharlottaUtutu Всем будет Peace Да! 🤣🤣🤣
"Ця номінація ніяк не прив'язана до країни або до громадянства. Минулого року переможцем став артист із Казахстану Jah Khalib, а цього року я. MTV Russia - це філія великого глобального телеканалу, і це єдина філія MTV на всьому пострадянському просторі, і вона знаходиться в Росії, тому так і називається. При цьому тут ротується величезна кількість артистів з усього світу, але особливо з країн СНД", - наголосила співачка.
"Для особливо обдарованих хочу сказати, що на червоній доріжці я позначила, звідки я родом, а коли виходила отримувати нагороду, я отримувала її під українським прапором! А ви, мої друзі, в черговий раз мене розчарували своїм невіглаством і образами! І досить мене приписувати кудись! Я не тільки громадянин країни, в якій я народилася, але ще й світовий артист! Тому я буду їздити на премії та з концертами, куди захочу і як захочу, тому що я вільна людина. Я співаю для всіх, кому подобається моя музика. У всьому світі я представляю тільки себе і свою творчість, тому fuck off!" - заявила Maruv.
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Мне надоел этот бесполезный срач и перекручивание фактов в СМИ! Я получила награду на международной премии MTV EMA в номинации «Лучший артист по версии MTV Russia». Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству. В прошлом году победителем стал артист из Казахстана Jah Khalib, а в этом году я. MTV Russia – это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он находится в России, поэтому так и называется. При этом здесь ротируется огромное количество артистов со всего мира, но особенно из стран СНГ. Для особо одарённых хочу сказать, что на красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала её под украинским флагом! А вы, мои друзья, в очередной раз меня разочаровали своим невежеством и оскорблениями! И хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и своё творчество, поэтому fuck off! Отдельное спасибо @tsnua и остальным новостным порталам за «недо» факты о моей поездке на MTV EMA 🖕🖕🖕 И огромное спасибо всем, кто порадовался и поддержал❤ Следующая на очереди Грэмми 😉
Фото з Instagram