Де сукня? Учасниця "Miss Queen Europe" від Росії заявила, що її обікрали в Україні
Минулими вихідними у Києві відбувся фінал конкурсу краси "Miss Queen Europe"-2019. Росію на ньому представляли три дівчини, серед яких і Росіна Піт із Криму.
Напередодні події Росіна разом з мамою звернулися до відомого столичного сервісу з оренди брендових суконь. Плаття конкурсантці надали (ще й зі знижкою 10 відсотків). Але, як стало відомо ТаблоID, назад у прописаний термін не отримали.
І тут починається найцікавіше.
На звернення менеджера сервісу до мами Росіни, Ірини Олегівни, на ім’я якої був складений договір оренди, жінка заявила, що сукню повернути вони не можуть, бо її викрали у цій "недоробленій Україні".
На прохання менеджера надати копію звернення до поліції щодо викрадення вбрання, пані Ірина запевнила, що копії їй не надали, а паспорт вкрали разом із сукнею. До того ж, жінка пожалілася на неналежне ставлення української поліції до неї через її кримську прописку.
На доказ вище зазначеного ТаблоID наводить переписку менеджера сервісу з Іриною Олегівною.
Як повідомила власниця сервісу, ціна вкраденої сукні на момент підписання договору була відома другій стороні, вказана на сайті сервісу у відкритому доступі і питань не викликала. У разі неповернення сукні, згідно з договором, власник має право вимагати повної компенсації вартості сукні. Але з урахуванням того, що плаття вже було в оренді, власник вказав на необхідність повернення 50% суми.
Далі наводимо переписку юриста з вже відомою Іриною Олегівною.
Тут важливо також зауважити, що в той час, коли пані Ірина відповідала юристу, її донька постила сторі у тій самій сукні.
Також цікаво, що у квітні минулого року Росіна постила себе в Instagram у якості учасниці конкурсу "Міс Україна".
Хоча перед цим у 2017-му брала участь у "Мисс Жемчужина России".
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Rudaw TV 🎥 Moscow 2017 🌟 #moscow #show #tv #interview #rudawtv #pageant #model #beautypageant
Фото з Instagram