Де сукня? Учасниця "Miss Queen Europe" від Росії заявила, що її обікрали в Україні

Минулими вихідними у Києві відбувся фінал конкурсу краси "Miss Queen Europe"-2019. Росію на ньому представляли три дівчини, серед яких і Росіна Піт із Криму.

Напередодні події Росіна разом з мамою звернулися до відомого столичного сервісу з оренди брендових суконь. Плаття конкурсантці надали (ще й зі знижкою 10 відсотків). Але, як стало відомо ТаблоID, назад у прописаний термін не отримали.

І тут починається найцікавіше.

На звернення менеджера сервісу до мами Росіни, Ірини Олегівни, на ім’я якої був складений договір оренди, жінка заявила, що сукню повернути вони не можуть, бо її викрали у цій "недоробленій Україні".

Реклама:

На прохання менеджера надати копію звернення до поліції щодо викрадення вбрання, пані Ірина запевнила, що копії їй не надали, а паспорт вкрали разом із сукнею. До того ж, жінка пожалілася на неналежне ставлення української поліції до неї через її кримську прописку.

Оренда цієї сукні від бренду Zimmerman Росіні коштувала близько 4 тисяч гривень. Але повна вартість сукні у сервісі оренди складає 65 тисяч гривень

На доказ вище зазначеного ТаблоID наводить переписку менеджера сервісу з Іриною Олегівною.

"К сожалению, платье вернуть сейчас не получится, так как в вашей недоделанной Украине у нас ваше платье украли, и не только его. Я до сих пор не могу прийти в себя. Заявление в полицию я написала. Как будут результаты - сообщу", - відповіла мати учасниці конкурсу краси

Як повідомила власниця сервісу, ціна вкраденої сукні на момент підписання договору була відома другій стороні, вказана на сайті сервісу у відкритому доступі і питань не викликала. У разі неповернення сукні, згідно з договором, власник має право вимагати повної компенсації вартості сукні. Але з урахуванням того, що плаття вже було в оренді, власник вказав на необхідність повернення 50% суми.

Далі наводимо переписку юриста з вже відомою Іриною Олегівною.

Варто пояснити, що договір оренди сукні був складений за даними водійського посвідчення Ірини, бо паспорта з нею чомусь не було. Її паспортні дані обіцяли надати організатори конкурсу краси у разі необхідності складання заяви до поліції

Тут важливо також зауважити, що в той час, коли пані Ірина відповідала юристу, її донька постила сторі у тій самій сукні.

Ірина Олегівна з Росіною

Також цікаво, що у квітні минулого року Росіна постила себе в Instagram у якості учасниці конкурсу "Міс Україна".

Хоча перед цим у 2017-му брала участь у "Мисс Жемчужина России".

У Facebook зазначено, що Росіна з Сімферополя, але нині вона, схоже, більше часу проводить у Москві

Фото з Instagram