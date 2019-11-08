Шерон Стоун на врученні премії повторила сцену з "Основного інстинкту" та вразила промовою

Американська акторка Шерон Стоун стала "Жінкою року" за версією німецького GQ.

Свій виступ на церемонії вручення статуетки 61-річна кінодіва перетворила на яскравий перформенс, почавши буцімто з жарту, а завершивши дуже серйозною та сильною промовою.

Шерон вийшла на сцену в надзвичайно сміливій сукні. Актриса попросила винести їй стілець, на якому повторила відому сцену з "Основного інстинкту". Саме вона на початку 1990-х принесла Стоун гучну славу, але водночас зробила заручницею цього образу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GQ Germany (@gq_germany) 7 Ноя 2019 в 1:36 PST

"Скільки-то там років тому я сиділа у знімальній студії, і мій режисер сказав: "Дай-но мені твої трусики, бо ми їх бачимо в цій сцені, а на тобі не має бути трусиків, але ми нічого не побачимо." Я сказала: "Звісно." Я не знала, що цей момент змінить моє життя", - поділилася зірка.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Getty Images Entertainment (@gettyentertainment) 8 Ноя 2019 в 4:48 PST

У житті кожної людини був або буде такий момент, усвідомлює вона це або ні, продовжила актриса. І за нього доведеться нести відповідальність.

"Вирішити, хто ти, потрібно зараз. Зараз настав час вирішити, що ти робиш із ніжною, важливою, прекрасною, дикою, пристрасною, найважливішою частиною себе. Як ти з нею вчиниш? Я скажу, як вчинила я. Я поважала її. І я раджу, щоби всі ви вчинили так само", - сказала Стоун.

"У нас є повне право бути значущими, яку би форму сексуальності ми для себе не обрали - і нікому не дозволяється це в нас відбирати", - наголосила вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GQ Germany (@gq_germany) 7 Ноя 2019 в 1:19 PST

На думку Стоун, на захисті такого права мають стояти закони та соціальні служби, що помагатимуть жінкам, які зазнають дискримінації та харасменту.

Актриса підкреслила, що на сцені як "Жінка року" вона представляє всіх жінок, із красою та гідністю, яку їй всі ці роки непросто було відстоювати після одного-єдиного необдуманого вчинку.

"Я хочу подякувати за те, що обрали мене "Жінкою року", бо був час, коли все, чим я була - це лише жартом", - завершила свою промову Шерон.

Нагадаємо, торік актрису запитали, чи стикалася вона колись із сексуальними домаганнями в кінобізнесі. Її відповідь стала хітом мережі.