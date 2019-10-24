61-річна Стоун знялася в мереживних трусиках та розказала про секс у її віці

Голлівудська актриса Шерон Стоун уже неодноразово доводила, що навіть у віці за 60 можна залишатися привабливою, сексуальною та любити своє тіло.

Зірка вкотре продемонструвала це на сторінках видання Allure, для якого знялася у трусиках та поміркувала про красу.

"Люди дуже недобрі. Вони думають, що якщо ти красива, ти маєш бути дурненькою та поверхневою. Але в кожної людини є таланти. І якщо краса є одним із них, ми маємо приймати її і насолоджуватися нею як даром природи. Якщо хтось красивий, заради Бога, нехай він буде красивим", - зазначила Стоун.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 23 Окт 2019 в 10:10 PDT

Міркуючи про те, за що вона вдячна своєму тілу, яке досі любить, Стоун сказала:

"Я зрозуміла, що хочу бути більше схожою на європейську жінку, яка з віком стає прекрасніша за молодих дівчат, бо вона вже щось знає".

На запитання про її найулюбленіший вік, актриса відповіла:

"Мої 40 були такі красиві".

"Я не могла працювати, бо 40-річним жінкам у Голлівуді не давали роботу. Я була мамою трьох чудових хлопчиків. Я одужувала від серйозної травми мозку і постійно перебувала у суді за мого старшого сина. Але цей період був чудовий у всіх його викликах. І хоча ніхто не хотів зі мною зустрічатися – бо ніхто не хоче жінку з маленькими дітьми - це був період примирення, змін та розуміння себе. Це був період моїх найбільших зміни, але і період, коли я вважала себе найкрасивішою", - згадала актриса.

Говорячи про те, що вона тоді не встигла і чого їй не вистачало тоді, Шерон зазначила:

"Гадаю, я б хотіла, щоб хтось закохався у мене. Гадаю, життя з партнером було б менш суворим".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 22 Окт 2019 в 10:51 PDT

Також Стоун запитали, чи секс у її віці кращий за секс у молодості.

"Я б сказала, хоча це звучатиме як спекуляція з мого боку, адже я не маю коханця, що секс у цьому віці кращий, бо він від кохання. Секс заради сексу в цей момент мого життя не цікавий", - зауважила актриса.

Нагадаємо, рік тому Стоун бачили у Римі з черговим бойфрендом, але зараз актриса знову самотня.

Фото Allure з Instagram