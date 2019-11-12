"Жінка року" Шарліз Терон хильнула шампанського на унітазі

Американська актриса Шарліз Терон стала "Жінкою року" за версією журналу Glamour. На урочисту церемонію вручення відзнак, що відбулася в Нью-Йорку 11-го листопада, зірка прийшла в ошатній білій сукні.

А свій негламурний, зате веселий та бешкетний бік показала в Instagram.

За лаштунками премії 44-річна Терон попустувала зі своєю колегою та подружкою Кейт МакКіннон. А ще хильнула шампанського, сидячи на унітазі. Щоправда, незрозуміло, було це до або після офіційної частини.

Актриса не забула тегнути Givenchy

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"Понеділок, я права?", - лаконічно підписала фото Шарліз.

Терон і Кейт МакКіннон влаштували імпровізовану фотосесію

Хто сказав, що голлівудським дівам не можна клаїти дурня?

Ще й як можна!

Нагадаємо, актриса любить свої кумедні світлини, і зберігає архівне фото, на якому наче хтось пукнув.

Фото з Instagram, з фотоблогу Терон