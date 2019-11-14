Цукерберг на кухні відзначив романтичну річницю з дружиною
Четвер, 14 листопада 2019, 10:25
Засновник Facebook Марк Цукерберг та його дружина Прісцилла Чан відсвяткували 16-річчя своїх стосунків. Цим романтичним моментом пара вирішила поділитися з користувачами соцмережі.
35-річний Марк запостив фото з затишного домашнього святкування.
"16 років тому був один із найважливіших днів у моєму житті. З річницею зустрічань", - написав він.
Як відомо, Марк і Прісцилла познайомилися під час навчання в Гарварді. Голубята одружилися в 2012-му році, причому гості пари навіть не знали, що йдуть на весілля.
Шлях подружжя до батьківства був тернистим: жінка перенесла три викидня, аж поки у грудні 2015-го на світ не з'явилася дівчинка Макс. А у 2017-му Марк та Прісцилла подарували їй сестричку, яку назвали Огаст.
Фото з Facebook Цукерберга
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