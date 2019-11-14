Цукерберг на кухні відзначив романтичну річницю з дружиною

Засновник Facebook Марк Цукерберг та його дружина Прісцилла Чан відсвяткували 16-річчя своїх стосунків. Цим романтичним моментом пара вирішила поділитися з користувачами соцмережі.

35-річний Марк запостив фото з затишного домашнього святкування.

Марк та Прісцилла разом уже 16 років

"16 років тому був один із найважливіших днів у моєму житті. З річницею зустрічань", - написав він.

Пара познайомилася ще студентами

Як відомо, Марк і Прісцилла познайомилися під час навчання в Гарварді. Голубята одружилися в 2012-му році, причому гості пари навіть не знали, що йдуть на весілля.

Шлях подружжя до батьківства був тернистим: жінка перенесла три викидня, аж поки у грудні 2015-го на світ не з'явилася дівчинка Макс. А у 2017-му Марк та Прісцилла подарували їй сестричку, яку назвали Огаст.

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Фото з Facebook Цукерберга