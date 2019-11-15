Принц Гаррі та Меган святкуватимуть Різдво окремо від королівської сім'ї - речник

Схоже, чутки про те, що принц Гаррі та Меган Маркл незабаром покинуть королівську сім'ю Великої Британії, отримали чергове підтвердження. Подружжя та їхній маленький син Арчі не святкуватимуть це Різдво з королевою та іншими родичами.

Про це повідомив речник герцога та герцогині Сассекських, пише The Telegraph.

"Провівши останні два Різдва у Сандрінгемі, Їхні Королівські Високості цьогорічне свято проведуть як нова сім'я, із матір'ю герцогині Дорією Регланд", - зазначив представник подружжя.

Він додав, що рішення Гаррі та Меган підтримує Її Величність.

View this post on Instagram A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on Oct 15, 2019 at 2:18pm PDT

Як розказали джерела The Sun, відокремившись на свято від решти королівської родини, пара бажає "підзарядити батарейки" та визначитися з планами на наступний рік.

На думку королівського біографа Інгрід Сюард, Різдво у Сандрінгемі - подія досить стресова, і може, подружжя тому не захотіло везти туди 6-місячного малюка. З іншого боку, резиденція королеви вже приймала дуже багато діток різного віку, і там створені для них усі умови.

"Гадаю, це сумно, що вони не бажають бути частиною сімейного зібрання, особливо тепер, коли королева та герцог Единбурзький уже старенькі. Може, королеву це трохи й зачепило, але вона надто вихована, щоби це демонструвати", - додала біограф.

Нагадаємо, на ранок після Різдва королівська родина в повному складі традиційно щороку ходить до церкви.