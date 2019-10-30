Без грошей і титулів: королева Єлизавета вказала на двері принцу Гаррі та Меган - ЗМІ

Подейкують, нещодавні скарги принца Гаррі та Меган Маркл, як потерпають вони через публічність та цькування ЗМІ, призвели до наслідків, на які пара аж ніяк не сподівалася. Розгнівана Єлизавета ІІ фактично вказала їм на двері.

Гаррі та Меган залишають королівську родину, а разом із нею титули та гроші корони.

Про це стало відомо Radar Online.

За словами інсайдера з палацу, між королевою та онуком із невісткою спалахнула сварка, під час якої Гаррі та Меган пригрозили, що підуть геть.

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"Її Величність упіймала їх на слові! Вона сказала їм, що дуже рада їхньому рішенню і не може дочекатися, коли вони вже підуть!", - розказав інформатор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 15 Окт 2019 в 2:18 PDT

"Вона забрала в них їхні королівські титули, їхній відремонтований будинок, Фрогмор-хаус - і приблизно 15 мільйонів доларів фінансового забезпечення!", - додав співрозмовник видання.

"Королівська казка Меган вибухнула їй просто в обличчя!", - підсумував він.

Жодних офіційних оголошень на цю тему королівська родина поки не робила. Одначе пильні інтернет-користувачі помітили важливу деталь, котра може бути доказом того, що Гаррі та Меган тепер справді в немилості в монарха.

На столику в кімнаті для аудієнцій Єлизавети в Букінгемському палацу донедавна стояли три фотографії в рамках. Це були зображення принців Вільяма та Гаррі, принца Вільяма та Кейт Міддлтон і принца Гаррі з Меган Маркл. Тепер же останнє фото зникло.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 3 Окт 2019 в 3:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 23 Окт 2019 в 6:20 PDT

Нагадаємо, може, королева й не стрибала від радощів, коли онук вирішив оженитися на серіальній актрисі, розлученій наполовину афроамериканці, але вона доклала чимало зусить для того, щоби Меган стала повноцінним членом королівської родини. Після весілля Її Величність особисто провела "вишкіл" новоспеченої герцогині та навіть старалася помирити її з Міддлтон.

Як відомо, норовлива Маркл відмовилася позувати біля пологового з новонародженим сином, як це раніше робила Кейт. Маленького Арчі Гаррісона показали журналістам і прабабусі-королеві лише на другий день.