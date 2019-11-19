Шкіра, ланцюги і стиснуті груди: Дженніфер Лопес попозувала для глянцю
Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес прикрасила обкладинку випуску Men of the Year журналу GQ.
50-річна зірка попозувала у провокаційних образах, а в інтерв'ю говорила про свій новий фільм "Стриптизерки", про те, як здатна розквітати кар'єра сучасної жінки у зрілому віці, і, звісно ж, про свого нареченого Алекса Родрігеса.
Зі слів Джей Ло, вони з коханим дуже схожі.
"Ми дуже подібні у нашому драйві, в наших амбіціях. Він - спортсмен. Він хотів стати найкращим. І я так само. Я просто хотіла бути прекрасною в тому, що роблю. Ми обоє такі. Ми обоє - супертрудяги. Нами рухають наші пристрасті", - поділилася вона.
"А ще ми страшенно поважаємо одне одного. Всі можуть розмовляти у приміщенні, але якщо щось скаже він, я зосереджу свою увагу на цьому, і коли він слухає всіх у приміщенні, а я говорю "Я не думаю, що це правильно", він почує мене; він послухає", - запевнила Лопес.
Артистка впевнена: Родрігес знає, що вона бажає для нього лише успіху, і він для неї - так само.
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Нагадаємо, навесні Алекс дуже романтично освідчився Дженніфер. Спортсмен, як годиться, ставав на одне коліно.
Фото з сайту GQ