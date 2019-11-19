70-річна колишня вітчим Кардашян у купальнику опинилася в джунглях. ФОТО

Колишній олімпієць-легкоатлет Брюс Дженнер, а нині телезірка Кейтлін Дженнер стала учасницею популярного в Америці ігрового телешоу I'm A Celebrity.

70-річну жінку та її товаришів закинули у джунглі, і глядачі побачили емоції Кейтлін, її сльози, а ще - фігурку в купальнику.

"У першу мою ніч у джунглях моя голова йшла обертом. Я намагалася зрозуміти, чи правильно я чиню. Мені 70 років, я бути тут - чи це правильне витрачання мого часу? Чи не краще мені бути вдома, з моїми дітьми, гратися з онуками?", - зізналася Дженнер, пише The Daily Mail.

70-річна Кейтлін виживає у джунглях

Інтернет-користувачі ж дуже підтримують Кейтлін та зичать їй перемоги. А її фігуру називають "фантастичною".

Зірка, яка кілька років тому змінила стать, показала фігурку в купальнику

Дженнер не якась там розніжена селебріті-пані, а колишній спортсмен-олімпієць

Але все одно не стримала сліз

Нагадаємо, в чоловічому тілі Дженнер прожила понад 60 років, і всі ці роки воно було їй огидне. По-справжньому щасливою вона стала лише після зміни статі.

Як відомо, Брюс був тричі одружений. Останньою його дружиною була Кріс Дженнер, яка народила від спортсмена дочок Кайлі та Кендалл, молодших сестер для Кім Кардашян.

Прінтскріни з сайту The Daily Mail