Бевза, Фролов та дочка партнера Коломойського стали лауреатами Best Fashion Awards

19-го листопада в Києві відбулася 10-та ювілейна церемонія нагородження головної модної премії Best Fashion Awards.

Номінацій було 7, а переможців визначали експерти. Ведучими вечора було подружжя Катерина Осадча і Юрій Горбунов.

Фото з події оприлюднив JetSetter.ua.

Юра і Катя не розлучаються навіть на роботі

Реклама:

Отже, у номінації "Найкращий жіночий дизайнер" перемогла Світлана Бевза. А "Найкращим чоловічим дизайнером" став Артем Клімчук, речі якого полюбляє перша леді Олена Зеленська.

Світлана Бевза отримувала премію у сукні власного дизайну

Руслана Багінського визнали "Найкращим дизайнером аксесуарів", а дочку співвласника МАУ Дафна Майберг назвали "Відкриттям року".

Минулого року Руслан також переміг у цій самій номінації

Дочка бізнес-партнера Ігоря Коломоського, Арона Майберга Dafna May, речі якої носять Тіна Кароль і Олена Зеленська

Ксенію Шнайдер нагородили у категорії "Прорив року", а Іван Фролов отримав статуетку за "Найкращу fashion-постановку".

Ксенія Шнайдер із чоловіком

Фролов минулого року так само отримав премію за найкрашу постановку

Спеціальну премію "Натхнення" цього року отримала шеф-редакторка модного глянцю Уляна Бойко.

На думку експертів, цього року саме Уляна Бойко надихала найкраще

Джамала вручала статуетку у номінації "Відкриття року"

Тіна Кароль засвітила трішки грудей

Дизайнерка Лілія Пустовіт із чоловіком Ігорем Кіріковим

Юлія Саніна прийшла на премію без чоловіка

Модель Наталія Гоций

Красуні-телеведучі Маша Єфросиніна і Катерина Осадча пасують одна одній

Дизайнерка Лілія Літковська цього року залишилася без нагороди

Футболіст Олександр Шовковський з дружиною Мариною

Фото JetSetter