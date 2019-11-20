Бевза, Фролов та дочка партнера Коломойського стали лауреатами Best Fashion Awards
19-го листопада в Києві відбулася 10-та ювілейна церемонія нагородження головної модної премії Best Fashion Awards.
Номінацій було 7, а переможців визначали експерти. Ведучими вечора було подружжя Катерина Осадча і Юрій Горбунов.
Фото з події оприлюднив JetSetter.ua.
Отже, у номінації "Найкращий жіночий дизайнер" перемогла Світлана Бевза. А "Найкращим чоловічим дизайнером" став Артем Клімчук, речі якого полюбляє перша леді Олена Зеленська.
Руслана Багінського визнали "Найкращим дизайнером аксесуарів", а дочку співвласника МАУ Дафна Майберг назвали "Відкриттям року".
Ксенію Шнайдер нагородили у категорії "Прорив року", а Іван Фролов отримав статуетку за "Найкращу fashion-постановку".
Спеціальну премію "Натхнення" цього року отримала шеф-редакторка модного глянцю Уляна Бойко.
Фото JetSetter