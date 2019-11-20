Бевза, Фролов та дочка партнера Коломойського стали лауреатами Best Fashion Awards

20 листопада 2019, 11:10

19-го листопада в Києві відбулася 10-та ювілейна церемонія нагородження головної модної премії Best Fashion Awards.

Номінацій було 7, а переможців визначали експерти. Ведучими вечора було подружжя Катерина Осадча і Юрій Горбунов.

Фото з події оприлюднив JetSetter.ua.

 
Юра і Катя не розлучаються навіть на роботі

Отже, у номінації "Найкращий жіночий дизайнер" перемогла Світлана Бевза. А "Найкращим чоловічим дизайнером" став Артем Клімчук, речі якого полюбляє перша леді Олена Зеленська.

 
Світлана Бевза отримувала премію у сукні власного дизайну
 
Між іншим, торік Артем Клімчук був "Найкращим дизайнером жіночого одягу"

Руслана Багінського визнали "Найкращим дизайнером аксесуарів", а дочку співвласника МАУ Дафна Майберг назвали "Відкриттям року".

 
Минулого року Руслан також переміг у цій самій номінації
 
Дочка бізнес-партнера Ігоря Коломоського, Арона Майберга Dafna May, речі якої носять Тіна Кароль і Олена Зеленська

Ксенію Шнайдер нагородили у категорії "Прорив року", а Іван Фролов отримав статуетку за "Найкращу fashion-постановку".

 
Ксенія Шнайдер із чоловіком
 
Фролов минулого року так само отримав премію за найкрашу постановку

Спеціальну премію "Натхнення" цього року отримала шеф-редакторка модного глянцю Уляна Бойко.

 
На думку експертів, цього року саме Уляна Бойко надихала найкраще
 
Джамала вручала статуетку у номінації "Відкриття року"
 
Тіна Кароль засвітила трішки грудей
 
Дизайнерка Лілія Пустовіт із чоловіком Ігорем Кіріковим
 
Юлія Саніна прийшла на премію без чоловіка
 
Модель Наталія Гоций
 
Красуні-телеведучі Маша Єфросиніна і Катерина Осадча пасують одна одній
 
Дизайнерка Лілія Літковська цього року залишилася без нагороди
 
Футболіст Олександр Шовковський з дружиною Мариною

Фото JetSetter


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