Зеленська розпочала візит до США в пастельних тонах. ФОТО

Середа, 25 вересня 2019, 12:23

Президент Володимир Зеленський з першою леді перебувають у США з офіційним візитом. І поки у пресі обговорюють імпічмент Дональда Трампа після зустрічі з українським колегою, в Instagram роздивляються вбрання Олени Зеленської.

Цього разу із літака перша леді виходила у бежевому брючному костюмі та шалику, а на ногах у неї були туфлі без підборів.

 
Бежеві костюми - фаворит гардеробу першої леді

Свій візит до Америки Зеленські розпочали з осередку українських традицій, культури та мистецтва у США – Українського інституту Америки, де зустрілися з лідерами української громади у США.

Для цієї зустрічі перша леді обрала ніжно-рожевий від Artem Klimchuk, який відкривав її ключицю, та чорну спідницю-трапецію.

 
Рожевий на Олені Зеленській, здається, вперше
 
Ммм, цей погляд. Нещодавно перше подружжя країни святкувало 16-ту річницю шлюбу
 
До слова, стиль першої леді професійний стиліст назвала "ковтком свіжого повітря"
 

Третім вбранням першої леді у США став костюм небесного кольору, в якому вона з'явилася на щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development 25-го вересня. 

Нагадаємо, у першому закордонному візиті на першій леді так само був бежевий костюм.

Фото з Instagram

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