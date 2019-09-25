Зеленська розпочала візит до США в пастельних тонах. ФОТО

Президент Володимир Зеленський з першою леді перебувають у США з офіційним візитом. І поки у пресі обговорюють імпічмент Дональда Трампа після зустрічі з українським колегою, в Instagram роздивляються вбрання Олени Зеленської.

Цього разу із літака перша леді виходила у бежевому брючному костюмі та шалику, а на ногах у неї були туфлі без підборів.

Свій візит до Америки Зеленські розпочали з осередку українських традицій, культури та мистецтва у США – Українського інституту Америки, де зустрілися з лідерами української громади у США.

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Для цієї зустрічі перша леді обрала ніжно-рожевий від Artem Klimchuk, який відкривав її ключицю, та чорну спідницю-трапецію.

Рожевий на Олені Зеленській, здається, вперше

До слова, стиль першої леді професійний стиліст назвала " ковтком свіжого повітря

Третім вбранням першої леді у США став костюм небесного кольору від українського бренду SIX, в якому вона з'явилася на щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development 25-го вересня.

Нагадаємо, у першому закордонному візиті на першій леді був той самий бежевий костюм.

Фото з Instagram