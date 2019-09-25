Зеленська розпочала візит до США в пастельних тонах. ФОТО
Президент Володимир Зеленський з першою леді перебувають у США з офіційним візитом. І поки у пресі обговорюють імпічмент Дональда Трампа після зустрічі з українським колегою, в Instagram роздивляються вбрання Олени Зеленської.
Цього разу із літака перша леді виходила у бежевому брючному костюмі та шалику, а на ногах у неї були туфлі без підборів.
Свій візит до Америки Зеленські розпочали з осередку українських традицій, культури та мистецтва у США – Українського інституту Америки, де зустрілися з лідерами української громади у США.
Для цієї зустрічі перша леді обрала ніжно-рожевий від Artem Klimchuk, який відкривав її ключицю, та чорну спідницю-трапецію.
Третім вбранням першої леді у США став костюм небесного кольору, в якому вона з'явилася на щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development 25-го вересня.
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Мала нагоду взяти участь у щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН і приєднатися до вшанування представників індустрії моди за їхній внесок у досягнення глобальних Цілей сталого розвитку. Висловлюю свою глибоку повагу та щирі привітання номінантам!
Нагадаємо, у першому закордонному візиті на першій леді так само був бежевий костюм.
Фото з Instagram