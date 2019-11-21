Особистий Instagram без особистого: що, крім селфі, постить помічник президента Андрій Єрмак
Юрист-міжнародник за освітою, кінопродюсер за покликанням та помічник президента Володимира Зеленського за посадою Андрій Єрмак 21-го листопада святкує 48-й день народження.
З цієї нагоди ми вирішили пройтися по його сторінках у соцмережах, аби з’ясувати, чим живе людина, якій Зеленський довірив три напрямки міжнародної діяльності.
У Єрмака віднедавна два профіля в Instagram – особистий і робочий, який він завів у вересні.
Неважко здогадатися, що у робочому блозі цікавого мало - протокольні фото з президентом Зеленським, яких, до речі, майже немає в приватному блозі Єрмака.
Зате він полюбляє пафосні чорно-білі потрети себе та селфі з акцентом на лобі.
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Друзi, вирішив створити робочий акаунт. Відтепер все публікуватиму тут, підписуйтесь Фото: Ельдар Сарахман для Української Правди
Хоча, судячи з його фото у Facebook, з подружжям Зеленських Андрій знайомий понад 5 років і називає їх друзями. У 2014-му Володимир з Оленою коментували фото Єрмака у Facebook, а в 2017-му ходили на прем'єру фільму "Межа", продюсером якого він є.
Мало хто знає, що саме Андрій Єрмак є хрещеним батьком старшого сина ресторатора і нині депутата Миколи Тищенка. Сам Єрмак у мережі це не афішував, зате Коля кілька років тому постив кума з сином в Instagram.
Що ж до його особистого Instagram, то насправді приватного там не так вже й багато. У жодному з профілей президентського помічника немає фото, які б хоч якось привідкрили завісу на його стосунки з жінками (чоловіками?).
У профілі Єрмака багато світлин з акторами, з кінофестивалей та зйомок. Також він частенько постить селфі, хоч і пише, що не любить фотографуватися.
"...Я до всього нового, позитивного, цікавого ставлюся добре. І взагалі, я думаю, та й ідея фільму така, що дуже часто люди, яких ми вважаємо дивними, люди, які ламають якісь стереотипи - вони виявляються найбільш нормальними в нашому житті", - казав у квітні Єрмак, розповідаючи газеті "Сегодня" про фільм "Сквот 32", який він продюсував.
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А сьогодні день народження у нашого головного натхненника і мотиватора - Андрія Єрмака, засновника продюсерської кінокомпанії Garnet International Media Group та продюсера фільму «Сквот32»😎 @iamandreyyermak, наша команда щиро захоплюється Вашими успіхами та бажає досягати все нових і нових вершин! Зі святом 😊😊
"Я оптиміст і вважаю, що українські кінематографісти просто зобов'язані в найближчі роки привезти або "Оскар" з Лос-Анджелеса, або срібного ведмедя з Берліна, або Пальмову гілку з Канн або лева з Венеції. Нас не зрозуміють, якщо ми цього не зробимо", - казав Єрмак, ще не будучи помічником Зеленського.
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Год тому назад, наша команда на международном фестивале в Карловых Варах. Горжусь этой работой и талантливыми людьми, с которыми познакомился и дружу благодаря фильму МЕЖА✌️#garnetinternationalmediagroup #межа #фильммежа #ukrainianmovie #karlovyvaryfilmfestival #karlovyvaryinternationalfilmfestival #bestdirector2017 #theline #thelinemovie#yermak #ukrainianslovakmovie
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Окрім дружби з Зеленськими і Тищенком, Єрмак може похвалитися товаришуванням з Надею Дорофеєвою і Володимиром Дантесом.
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Начинаю привыкать к смокингу😀. Берлин, 9 декабря 2017, церемония награждения Европейской Киноакадемии
Дивно, але у жодному Instagram Єрмака немає фото з Томом Крузом, з яким у жовтні він гуляв київською підземкою.
Фото з соцмереж