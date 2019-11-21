Особистий Instagram без особистого: що, крім селфі, постить помічник президента Андрій Єрмак

Юрист-міжнародник за освітою, кінопродюсер за покликанням та помічник президента Володимира Зеленського за посадою Андрій Єрмак 21-го листопада святкує 48-й день народження.

З цієї нагоди ми вирішили пройтися по його сторінках у соцмережах, аби з’ясувати, чим живе людина, якій Зеленський довірив три напрямки міжнародної діяльності.

У Єрмака віднедавна два профіля в Instagram – особистий і робочий, який він завів у вересні.

Неважко здогадатися, що у робочому блозі цікавого мало - протокольні фото з президентом Зеленським, яких, до речі, майже немає в приватному блозі Єрмака.

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Зате він полюбляє пафосні чорно-білі потрети себе та селфі з акцентом на лобі.

Хоча, судячи з його фото у Facebook, з подружжям Зеленських Андрій знайомий понад 5 років і називає їх друзями. У 2014-му Володимир з Оленою коментували фото Єрмака у Facebook, а в 2017-му ходили на прем'єру фільму "Межа", продюсером якого він є.

Тоді ще просто дружина коміка Зеленського могла собі довзолити такі коментарі у соцмережах

5 років тому Зеленський тролив Єрмака у мережі як старий товариш

Зеленські на закритій прем'єрі "Межі" у 2017-му році Фото з сайту " Единственная

А це застілля датоване 31 травня 2016 року Фото з facebook Єрмака

Мало хто знає, що саме Андрій Єрмак є хрещеним батьком старшого сина ресторатора і нині депутата Миколи Тищенка. Сам Єрмак у мережі це не афішував, зате Коля кілька років тому постив кума з сином в Instagram.

Це Єрмак зі старшим сином Тищенка

А це Тищенко зі своєю молодою жінкою Аллою на прем'єрі "Межі" Єрмака

Що ж до його особистого Instagram, то насправді приватного там не так вже й багато. У жодному з профілей президентського помічника немає фото, які б хоч якось привідкрили завісу на його стосунки з жінками (чоловіками?).

Пам'ятаєте, як у День конституції 28-го червня Єрмак із Зеленським, Богданом та Шефіром святкували у кафе

Як і Зеленський, Єрмак робить селфі у спортзалі

У профілі Єрмака багато світлин з акторами, з кінофестивалей та зйомок. Також він частенько постить селфі, хоч і пише, що не любить фотографуватися.

Єрмак з акторами фільму "Сквот 32", який він продюсував та презентував навесні

"Я, перш за все, юрист. Понад 25 років я займався юридичними питаннями, мав одну із провідних юркомпаній. А лише останні 7 років ми займались ще і власним продакшином, який теж став успішним", - казав Єрмак " Українській правді

Дитячі фото також є в соцмережах Єрмака. Він, до речі, народився в Києві

Вже у дитинстві білявого Андрійчика вбирали у вишиванки. Але нині він їх чомусь не носить

Усі селфі Єрмак робить трохи зверху, з акцентом на високе чоло. Гадає, так він симпатичніший?

"...Я до всього нового, позитивного, цікавого ставлюся добре. І взагалі, я думаю, та й ідея фільму така, що дуже часто люди, яких ми вважаємо дивними, люди, які ламають якісь стереотипи - вони виявляються найбільш нормальними в нашому житті", - казав у квітні Єрмак, розповідаючи газеті "Сегодня" про фільм "Сквот 32", який він продюсував.



"Я оптиміст і вважаю, що українські кінематографісти просто зобов'язані в найближчі роки привезти або "Оскар" з Лос-Анджелеса, або срібного ведмедя з Берліна, або Пальмову гілку з Канн або лева з Венеції. Нас не зрозуміють, якщо ми цього не зробимо", - казав Єрмак, ще не будучи помічником Зеленського.

Фільм "Межа" у 2017 отримав нагороду за найкращу режисерську роботу на кінофестивалі у Карлових варах

Посмотреть эту публикацию в Instagram Еду на премьеру МЕЖИ, The Line world premiere😜 Публикация от Андрей Ермак (@iamandreyyermak) 3 Июл 2017 в 7:37 PDT

Окрім дружби з Зеленськими і Тищенком, Єрмак може похвалитися товаришуванням з Надею Дорофеєвою і Володимиром Дантесом.

З кварталівцями Єрмак теж давно товаришує

Андрій має слабкість до чорно-білих фото себе

Схоже, для цього фото Андрій надихався образами голлівудських акторів, які грають поганих хлопців

Дивно, але у жодному Instagram Єрмака немає фото з Томом Крузом, з яким у жовтні він гуляв київською підземкою.

Фото з соцмереж