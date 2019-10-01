Том Круз прогулявся київським метро та зустрівся з Зеленським. ФОТО. ВІДЕО

Так, голлівудського актора Тома Круза справді бачили у київському метро.

На станції "Золоті ворота" він був 30-го вересня у супроводі делегації та помічника президента Андрія Єрмака.

Фото Круза, якого, до речі, забороняли знімати, виклав у мережу Віталій Шевченко.

А відео того, як актор проходив через турнікет, оприлюднив режисер Любомир Левицький.

Про причину візиту Круза до столиці Левицький не повідомив.

Пізніше стало відомо, що Круза до Києва запросив президент Володимир Зеленський.

Зеленський запропонував Крузу знятися у "Слузі народу"? фото з сайту президента

Під час зустрічі Том повідомив Володимиру, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів.

До речі, тиждень тому у Києві були інші голлівудські зірки - Денні Трехо та Крістофер Ллойд. А у 2016-му в столиці знімалася Ванесса Параді.