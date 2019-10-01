Том Круз прогулявся київським метро та зустрівся з Зеленським. ФОТО. ВІДЕО

Вівторок, 1 жовтня 2019, 07:34

Так, голлівудського актора Тома Круза справді бачили у київському метро. 

На станції "Золоті ворота" він був 30-го вересня у супроводі делегації та помічника президента Андрія Єрмака. 

Фото Круза, якого, до речі, забороняли знімати, виклав у мережу Віталій Шевченко.

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Зараз у метро «Золоті Ворота» прогулювався Том Круз ...здалеку маю фото, бо охорона його забороняла ближче ((

Публикация от Віталій Шевченко (@shevchik.v) 30 Сен 2019 в 12:15 PDT

А відео того, як актор проходив через турнікет, оприлюднив режисер Любомир Левицький.

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@tomcruise is much closer than you think my friends 🇺🇦🇺🇸😈 Том Круз набагато ближче до вас друзі ніж ви думаєте :)

Публикация от Captain_Ukraine (@levitsky_lubomir) 30 Сен 2019 в 12:33 PDT

Про причину візиту Круза до столиці Левицький не повідомив. 

Пізніше стало відомо, що Круза до Києва запросив президент Володимир Зеленський.

 
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фото з сайту президента

Під час зустрічі Том повідомив Володимиру, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів. 

 
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фото з сайту президента

До речі, тиждень тому у Києві були інші голлівудські зірки - Денні Трехо та Крістофер Ллойд. А у 2016-му в столиці знімалася Ванесса Параді

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