Том Круз прогулявся київським метро та зустрівся з Зеленським. ФОТО. ВІДЕО

Так, голлівудського актора Тома Круза справді бачили у київському метро.

На станції "Золоті ворота" він був 30-го вересня у супроводі делегації та помічника президента Андрія Єрмака.

Фото Круза, якого, до речі, забороняли знімати, виклав у мережу Віталій Шевченко.

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А відео того, як актор проходив через турнікет, оприлюднив режисер Любомир Левицький.

Про причину візиту Круза до столиці Левицький не повідомив.

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Пізніше стало відомо, що Круза до Києва запросив президент Володимир Зеленський.

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Під час зустрічі Том повідомив Володимиру, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 1 Окт 2019 в 2:20 PDT

До речі, тиждень тому у Києві були інші голлівудські зірки - Денні Трехо та Крістофер Ллойд. А у 2016-му в столиці знімалася Ванесса Параді.