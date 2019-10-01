Том Круз прогулявся київським метро та зустрівся з Зеленським. ФОТО. ВІДЕО

1 жовтня 2019, 07:34

Так, голлівудського актора Тома Круза справді бачили у київському метро.

На станції "Золоті ворота" він був 30-го вересня у супроводі делегації та помічника президента Андрія Єрмака.

Фото Круза, якого, до речі, забороняли знімати, виклав у мережу Віталій Шевченко.


А відео того, як актор проходив через турнікет, оприлюднив режисер Любомир Левицький.

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@tomcruise is much closer than you think my friends 🇺🇦🇺🇸😈 Том Круз набагато ближче до вас друзі ніж ви думаєте :)

Публикация от Captain_Ukraine (@levitsky_lubomir) 30 Сен 2019 в 12:33 PDT

Про причину візиту Круза до столиці Левицький не повідомив.

 
Єрмак поспілкувався з Крузом на ескалаторі
фото даші зарівної

Пізніше стало відомо, що Круза до Києва запросив президент Володимир Зеленський.

 
Зеленський запропонував Крузу знятися у "Слузі народу"?
фото з сайту президента

Під час зустрічі Том повідомив Володимиру, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів.

 
Раніше Зеленський вже спілкувався з Мілою Куніс, Ештоном Кутчером та Робін Райт
фото з сайту президента

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 1 Окт 2019 в 2:20 PDT

До речі, тиждень тому у Києві були інші голлівудські зірки - Денні Трехо та Крістофер Ллойд. А у 2016-му в столиці знімалася Ванесса Параді.


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