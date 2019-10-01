Том Круз прогулявся київським метро та зустрівся з Зеленським. ФОТО. ВІДЕО
Так, голлівудського актора Тома Круза справді бачили у київському метро.
На станції "Золоті ворота" він був 30-го вересня у супроводі делегації та помічника президента Андрія Єрмака.
Фото Круза, якого, до речі, забороняли знімати, виклав у мережу Віталій Шевченко.
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Зараз у метро «Золоті Ворота» прогулювався Том Круз ...здалеку маю фото, бо охорона його забороняла ближче ((
А відео того, як актор проходив через турнікет, оприлюднив режисер Любомир Левицький.
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@tomcruise is much closer than you think my friends 🇺🇦🇺🇸😈 Том Круз набагато ближче до вас друзі ніж ви думаєте :)
Про причину візиту Круза до столиці Левицький не повідомив.
Пізніше стало відомо, що Круза до Києва запросив президент Володимир Зеленський.
Під час зустрічі Том повідомив Володимиру, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів.
До речі, тиждень тому у Києві були інші голлівудські зірки - Денні Трехо та Крістофер Ллойд. А у 2016-му в столиці знімалася Ванесса Параді.