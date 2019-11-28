"Район Мелроуз" через 20 років: зірки серіалу зробили спільні ФОТО

Серіал "Район Мелроуз" завершився в 1999-му році, але дружба акторів, яка зародилася на знімальному майданчику, досі жива.

Зірки улюбленої мильної опери, Лора Лейтон, Дуг Савант, Ендрю Шу, Дафні Зуніга, Кортні Торн-Сміт та Джозі Біссет зустрілися для спільного телеінтерв'ю в Нью-Йорку і не забули зробити кілька фото для шанувальників.

Ними в Instagram поділилися 57-річна Дафні й 51-річна Лора.

Зліва направо: Дафні Зуніга (Джо), Лора Лейтон (Сідні), Джозі Біссет (Джейн), Кортні Торн-Сміт (Елісон), Дуг Савант (Метт) та Ендрю Шу (Біллі)

Як відомо, "Мелроуз" був спін-оффом "Району Беверлі-Хіллз", але серіал хутко зажив власним життям. Нагадаємо, в ньому також зіграли Марша Кросс, Ліза Рінна, Алісса Мілано, Крістін Девіс та Хізер Локлір.

Вони взагалі не змінилися, і це навіть трохи лячно )

До слова, в реальному життя Дуг Савант і Лора Лейтон одружені вже понад 20 років, мають сина та доньку.

Нагадаємо, кілька років тому скандальна Локлір теж мало не вийшла заміж за свого колишнього колегу з "Району Мелроуз".

Фото з Instagram та Facebook