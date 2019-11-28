Російське видання записало Крапівіну в супержінки

Продюсерка Нателла Крапівіна опинилася серед тих росіянок, яких чоловіче видання GQ назвало супержінками.

Своєю нагородою подружка і колега Світлани Лободи похвалилася в Instagram.

"Це дуже круто, коли твій улюблений ЧОЛОВІЧИЙ журнал називає тебе SUPERWOMAN! ❤ Я присвячую цю нагороду своїй доньці Софії Крапів іній і дякую всім, хто підтримує мене день у день і своїм ставленням, своїм теплом і турботою. Для будь-якої людини в житті найважливіше - любов! тільки це почуття робить нас особливими", - написала Нателла.

Настав час російських нагород і для Крапівіної. А то все Лобода да Лобода

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Крапівіна, як відомо, продюсує не лише Лобода, а й кіно

Фото з Instagram