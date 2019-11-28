Досить марнотратства: гуру моди Анна Вінтур закликала цінувати одяг та лишати в спадок дітям

Одна з найавторитетніших фігур світу моди, головна редакторка американського журналу Vogue Анна Вінтур закликала відповідальніше ставитися до одягу, не розглядати його як одноразову річ, а берегти та передавати наступним поколінням.

Вона вважає, треба покласти край "культурі викидання".

Також вона визнала, що індустрія моди "трохи запізно" приєдналася до теми різноманітності та інклюзивності. Але, попри стрімке зростання ролі соцмедіа-інфлуенсерів, Vogue, який вона очолює вже понад три десятиліття, залишається орієнтиром для модників та модниць.

Вінтур цитує Reuters.

Анна Вінтур закликала берегти одяг

На думку 70-річної Анни, час зосередитися на якості речей, почати справді їх любити.

"Я вважаю, для всіх нас це означає приділяти більше уваги крафту, творчості, і менше - ідеї одноразового одягу, речам, які ви викинете після лише одного використання", - зазначила вона.

"(Слід) говорити з нашою аудитрією, нашими читачами про те, що треба берегти речі, які у вас є, цінувати речі, які у вас є, і носити їх знову і знову, і, може, передавати їх вашій доньці або синові, так чи інакше", - наголосила Вінтур.

Вінтур очолює "біблію моди" вже понад 30 років

Нагадаємо, дизайнерка Вів'єн Вествуд не лише закликає людей заощадливо ставитися до найважливішого ресурсу планети, води, а й сама подає приклад. Вона дозволяє собі митися лише один раз на тиждень і вважає, що це навіть помагає зберігати молодість.

Фото з Instagram Vogue