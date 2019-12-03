Буде братик? Дочка Лободи заінтригувала мережу. ВІДЕО

У травні 2018-го року, коли співачка Світлана Лобода ще була вагітна другою дитиною, її старша доня Єва нібито випадково у мережі розсекретила стать майбутнього малюка.

Свєта, певно, вирішила скористатися цим прийомчиком знов, аби заінтригувати мережу.

У своєму Instagram артистка виклала відео того, як пестить дочку, називаючи її своєю любов’ю. А Єва у відповідь мамі дуже нерозбірливо промовила: "Твоя любов чекає на братика".

Посмотреть эту публикацию в Instagram 😂🤷‍♀️ой, мама, ой Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 3 Дек 2019 в 1:34 PST

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У коментарях фолловери уже обговорюють інтригу. Хтось припускає, що Лобода вже вагітна, а хтось, що Єва просто просить у мами ще й братика.

До слова, інтрига стосунків Лободи з Тіллем Ліндеманном досі не розкрита.