Буде братик? Дочка Лободи заінтригувала мережу. ВІДЕО
3 грудня 2019, 14:12
У травні 2018-го року, коли співачка Світлана Лобода ще була вагітна другою дитиною, її старша доня Єва нібито випадково у мережі розсекретила стать майбутнього малюка.
Свєта, певно, вирішила скористатися цим прийомчиком знов, аби заінтригувати мережу.
У своєму Instagram артистка виклала відео того, як пестить дочку, називаючи її своєю любов’ю. А Єва у відповідь мамі дуже нерозбірливо промовила: "Твоя любов чекає на братика".
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У коментарях фолловери уже обговорюють інтригу. Хтось припускає, що Лобода вже вагітна, а хтось, що Єва просто просить у мами ще й братика.
До слова, інтрига стосунків Лободи з Тіллем Ліндеманном досі не розкрита.
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