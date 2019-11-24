Свєта і космонавти: Лобода знялася в новому кліпі Ліндеманна. ВІДЕО
Неділя, 24 листопада 2019, 12:44
Співачка Світлана Лобода та німецький рокер Тілль Ліндеманн не бажають зізнаватися, чи справді вони є парою та мають спільну дитину. Та, щонайменше, творчий дует у них вийшов.
Свєта знялася в новому кліпі "ох*єнного" Тілля.
Щоправда, рокер у відео - негативний герой, який намагався збезчестити героїню Свєти, кохану свого власного брата, доки той був у космосі.
Та Лобода виявилася жіночкою вірною та рішучою, і дала нападникові по макітрі.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, нещодавно Світлана відсвяткувала в товаристві Тілля свій 37-й день народження.
Відео з YouTube
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