Свєта і космонавти: Лобода знялася в новому кліпі Ліндеманна. ВІДЕО

Неділя, 24 листопада 2019, 12:44

Співачка Світлана Лобода та німецький рокер Тілль Ліндеманн не бажають зізнаватися, чи справді вони є парою та мають спільну дитину. Та, щонайменше, творчий дует у них вийшов.

Свєта знялася в новому кліпі "ох*єнного" Тілля.

Щоправда, рокер у відео - негативний герой, який намагався збезчестити героїню Свєти, кохану свого власного брата, доки той був у космосі.

 
Хтивий поганець накинув оком на героїню Свєти
 
Лобода на фабриці пакувала гранчаки
 
І чекала коханого з космосу

Та Лобода виявилася жіночкою вірною та рішучою, і дала нападникові по макітрі.

 
Дочекалася!
 

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО: 

Нагадаємо, нещодавно Світлана відсвяткувала в товаристві Тілля свій 37-й день народження.

Відео з YouTube 

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